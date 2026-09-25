Просрочка по зарплате на Кубани в августе достигла 606,7 млн рублей

На конец августа 2026 года просроченная задолженность по заработной плате в Краснодарском крае составила 606,7 млн руб. Долги по зарплате имелись перед 1621 работником организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, следует из материалов Краснодарстата, которые изучил «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По сравнению с июлем объем задолженности увеличился на 1,2 млн руб., или примерно на 0,2%. На конец июля просрочка составляла 605,5 млн руб., а число работников, перед которыми имелась задолженность,— 1624 человек.

В июне задолженность составляла 597,9 млн руб. при 1544 работниках. Таким образом, за два месяца ее объем увеличился на 8,8 млн руб., или примерно на 1,5%. Основной прирост пришелся на июль: за месяц задолженность выросла на 7,7 млн руб., тогда как в августе изменение составило около 1,2 млн руб.

Основная часть просрочки в августе приходилась на строительные организации. На их долю пришлось 601,7 млн из 606,7 млн руб. общей задолженности. Еще 5 млн руб. приходилось на организации оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.

В июле задолженность строительных организаций составляла 600,4 млн руб., а организаций торговли и ремонта транспорта — 5,2 млн руб. В июне вся зафиксированная сумма — 597,9 млн руб.— приходилась на строительство.

Вся сумма просрочки на конец августа была связана с отсутствием у организаций собственных средств. Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов в таблице не указано. Такая же структура задолженности была зафиксирована в июне и июле.

В расчете на одного работника на конец августа приходилось 374,3 тыс. руб. просроченной зарплаты. В июле этот показатель составлял 372,9 тыс. руб., а в июне — 387,2 тыс. руб.

Краснодарстат ведет показатель просроченной задолженности по заработной плате отдельно для организаций без субъектов малого предпринимательства.

Валерий Климов