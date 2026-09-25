Крупнейший ЖК России на 24 тысячи квартир строят в Краснодаре

Самый большой по количеству квартир жилой комплекс России, который продается на первичном рынке, строится в Краснодаре. В проекте «Самолет» запланировано 23,8 тыс. квартир, сейчас на реализации находятся 45 корпусов, пишет ТАСС со ссылкой на основателя bnMAP.pro Ирину Доброхотову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя стоимость квартиры в экспозиции составляет 8,17 млн руб. По словам эксперта, с учетом потенциального числа жителей комплекс фактически представляет собой крупный район или даже город.

Второе место по количеству квартир занимает жилой комплекс в Ленинградской области — в нем запланировано 10 тыс. квартир. Третьим стал еще один проект в Краснодаре, где на продаже находится 9,2 тыс. объектов. Четвертое место занимает жилой комплекс в Ростове-на-Дону с 9,1 тыс. квартир.

По количеству квартир в отдельном корпусе лидирует проект в Москве. В составе ЖК «Загорье» на реализации находится корпус почти на 3 тыс. квартир, уточнила Ирина Доброхотова.

«Ъ-Кубань» писал, что в ЮФО 42% покупателей новостроек берут квартиры как стартовое жилье или для инвестиций, а 50% — для проживания семьи с детьми. Обе категории ценят площадь, эргономичную планировку и кухню-гостиную, но семьи с детьми чаще обращают внимание на раздельные санузлы, детские площадки и близость школ и детсадов.

Мария Удовик