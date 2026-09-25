Янина Павленко по итогам выборов оставит пост главы Ялты и перейдет в Госдуму

Мэры нескольких крупных российских городов досрочно покидают свои посты в связи с переходом на работу в законодательные органы власти. В их числе главы Ярославля, Пскова и Ялты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ялты Фото: пресс-служба администрации Ялты

Переход в законодательную власть ожидается у мэра Ялты Янины Павленко, избранной депутатом Госдумы от «Единой России» по Керченскому одномандатному округу. На выборах она получила 56,46% голосов. Дата ее отставки с поста главы Ялты пока не определена.

Янина Павленко возглавляет Ялту с 2020 года. До перехода на муниципальную службу она занимала руководящие должности на винзаводе «Ливадия», возглавляла завод шампанских вин «Новый Свет» и АО «Массандра». По данным «Ведомостей», председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский не ответил на запрос о сроках ее отставки.

Также досрочно сложил полномочия после избрания депутатом Госдумы от «Единой России» по Ростовскому одномандатному округу мэр Ярославля Артем Молчанов. Исполняющим обязанности главы города назначен вице-мэр Николай Степанов.

Глава Пскова Борис Елкин избран депутатом Псковского областного собрания депутатов. Его кандидатура также утверждена на пост председателя регионального парламента. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Елкина рассматривает городская дума.

В числе мэров, чьи полномочия также оказались в центре внимания в связи с кадровыми изменениями, — глава Хабаровска Сергей Кравчук, занимающий пост с 2018 года и переизбранный в 2023 году.

Вячеслав Рыжков