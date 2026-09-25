Мотоциклистам в Краснодаре запретят езду по Кубанской набережной в ночное время

В Краснодаре с 26 сентября введут ночное ограничение движения мотоциклов по Кубанской набережной. Запрет будет действовать ежедневно с 21:00 до 07:00 на участке от улицы Тургенева до улицы Оранжерейной, сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

На участке установят соответствующие дорожные знаки. Водителей мотоциклов просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

Аналогичное ограничение с ноября 2025 года действует на улице Красной и шоссе Нефтяников. Там движение мотоциклов также запрещено с 21:00 до 07:00.

Вячеслав Рыжков