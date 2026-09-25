Шесть пострадавших при атаке на Новороссийск 9 сентября остаются в больницах

Шесть человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск 9 сентября, остаются в больницах. Они находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«После атаки БПЛА на Новороссийск 9 сентября 2026 года в стационарах медицинских учреждений, подведомственных министерству, остаются 6 человек в состоянии средней и тяжелой степеней тяжести»,— говорится в сообщении ведомства.

Массированная атака беспилотников произошла в ночь на 9 сентября. Под ударом оказались Новороссийск, Анапа и Геленджик. В результате падения обломков в Новороссийске погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек получили ранения.

В Новороссийске были повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. В результате атаки пострадали детские сады, школа, поликлиника, православный храм и три промышленных предприятия. Обломки беспилотников также повредили городской водопровод и троллейбусную контактную сеть.

Из-за повреждений в поликлинике №2 прием пациентов временно организовали в другом медицинском учреждении. Два детских сада после атаки не принимали воспитанников из-за поврежденных стеклопакетов. Школьное здание ранее уже находилось на ремонте после разрушений, полученных во время предыдущих воздушных атак.

После атаки в пригородах Новороссийска, Анапы и Геленджика произошли лесные пожары. В Новороссийске власти ввели режим чрезвычайного положения.

СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками на гражданские объекты и жилой сектор Краснодарского края.

Мария Удовик