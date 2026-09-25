Новороссийск вложит 691 млн рублей в замену сетей водоснабжения в 2026 году

В 2026 году власти Новороссийска планируют направить 691 млн руб. на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов водоснабжения. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Годом ранее на эти цели было выделено 405,8 млн руб: 73 млн руб. — из краевого бюджета, 137,8 млн руб. — из муниципального, 195 млн — из внебюджетных источников. В 2024 году расходы составляли 133,6 млн руб, из которых 119,2 млн руб. поступило из муниципального бюджета, еще 14,4 млн руб. — из внебюджетных средств.

В структуре финансирования на 2026 год: 121 млн руб. — средства краевого бюджета, 176 млн руб. — муниципального, 394 млн руб. — внебюджетное финансирование.

Для дальнейшего развития системы мэрия прорабатывает концессионное соглашение с одной из компаний группы «Росводоканал». Параметры соглашения планируется согласовать до марта 2027 года. Предварительный объем инвестиций оценивается более чем в 100 млрд руб. в ценах 2026 года.

Анна Гречко