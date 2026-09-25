Из затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» откачали мазут

Из затонувших частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» завершили откачку мазута. Выполнение работ подтверждено специальной комиссией, в составе которой Росприроднадзор, МЧС и Морспасслужба. Об этом стало известно по итогам заседания правкомиссии по ликвидации ЧС в Керченском проливе, которое провел Виталий Савельев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Подъем затонувших фрагментов судов проведут уполномоченные службы и ведомства в штатном режиме. Вдоль побережья на территории Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя очищены акватория и береговая линия. Специалистами утилизировано или направлено в хозяйственный оборот более 185 тыс. т загрязненного грунта и песка.

Сейчас на пострадавших пляжах Анапы отсыпан чистый песок. В этом году разрешительные документы от Роспотребнадзора получили 115 территорий.

Виталий Савельев поблагодарил всех, кто работал в зоне чрезвычайной ситуации и устранял экологические последствия и риски. Особо он отметил вклад волонтеров, их самоотверженность и готовность действовать в сложных условиях.

Отмечается, что дальнейшая работа по ликвидации последствий крушения танкеров будет проводиться в рамках полномочий министерств и ведомств, которые задействованы в ликвидации ЧС.

Алина Зорина