На Кубани за год выросло число страховых выплат за ущерб от БПЛА

Страховщики в Ростовской области и Краснодарском крае за неполный 2026 год урегулировали больше страховых случаев, связанных с повреждением жилья беспилотниками, чем за весь 2025 год. При этом выросли и размеры выплат: максимальная компенсация на Кубани достигла 6 млн руб. Об этом «Ведомостям Юг» сообщили представители страховых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В «СберСтраховании» с начала 2026 года в Ростовской области урегулировали 91 случай на общую сумму 16 млн руб. За весь 2025 год было 38 таких случаев, выплаты составили 5,9 млн руб. В Краснодарском крае за текущий год компания урегулировала 95 случаев на 19,7 млн руб. против 45 случаев и 4,6 млн руб. годом ранее. Максимальная выплата на Дону выросла с 900 тыс. до 1,8 млн руб., на Кубани — с 502 тыс. до 5,3 млн руб.

Краснодарский филиал «Росгосстраха» в 2025 году зарегистрировал более 20 страховых событий, связанных с БПЛА, а за 2026 год — уже 23. Если годом ранее максимальная выплата составляла 250 тыс. руб., то в этом году в двух случаях компания компенсировала серьезные повреждения жилья: 2,1 млн руб. за дом и 6 млн руб. за квартиру. Средний размер выплаты на Кубани в первом полугодии составил 445 тыс. руб., что, по данным компании, выше показателя в других регионах ее присутствия.

«Характер повреждений стандартен: в большинстве случаев обломки нарушают обшивку и остекление зданий, реже — провоцируют возгорания»,— рассказал директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков.

«РЕСО-Гарантия» за семь месяцев 2026 года урегулировала в двух регионах 47 случаев повреждения имущества беспилотниками. Общая сумма выплат составила 5 млн руб. Как пояснил вице-президент компании Игорь Иванов, компенсация рассчитывается исходя из расходов на восстановление имущества, но не может превышать страховую сумму, указанную в полисе.

В «Ренессанс страховании» сообщили, что в Ростовской области с 2025 года обращений по повреждению жилья БПЛА не было. В Краснодарском крае компания выплатила 70 тыс. руб. по одному случаю. «Абсолют Страхование» сообщило об одном урегулированном страховом случае, не раскрыв размер выплаты.

Одновременно растет спрос на страхование жилья от повреждений беспилотниками. В «РЕСО-Гарантии» за семь месяцев 2026 года спрос на такие полисы в Ростовской области и Краснодарском крае увеличился втрое. В «СберСтраховании» за восемь месяцев жители Ростовской области заключили вдвое больше договоров страхования жилья, чем за аналогичный период прошлого года, в Краснодарском крае — почти втрое больше.

Вячеслав Рыжков