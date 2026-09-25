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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло недалеко от Сочи

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в российской части Кавказского региона. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 21 км к западу-юго-западу от Сочи. Очаг находился на глубине 10 км.

Фото: https://65.mchs.gov.ru

Фото: https://65.mchs.gov.ru

В оперативных службах сообщили, что ситуация в Сочи остается стабильной. Все городские системы продолжают работать без ограничений.

Заведующий сейсмологической лабораторией Кубанского государственного университета Алексей Мухин ранее объяснял, что землетрясения происходят из-за движения литосферных плит, которые смещаются относительно друг друга. При этом высвобождается накопившаяся энергия.

По словам специалиста, регулярные подземные толчки небольшой силы свидетельствуют об ослаблении напряжения в земной коре. Сейсмическая активность в районе Черноморского побережья Кавказа относится к природным процессам, характерным для региона.

Мария Удовик

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