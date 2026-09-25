Кубань направит порядка 5 млрд рублей на поддержку аграриев в 2026 году

Краснодарский край направит порядка 5 млрд руб. на дополнительные меры поддержки аграриев в 2026 году. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на встрече с фермерским сообществом региона в рамках «Кубанской ярмарки-2026» в Краснодаре. Во встрече также приняли участие председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко и руководители региональных ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По словам господина Кондратьева, в краевом бюджете на развитие агропромышленного комплекса в этом году уже предусмотрено около 6 млрд руб., однако этих средств недостаточно из-за проблем с реализацией собранного урожая. Ограничения в работе портов привели к сложностям с вывозом зерна, в связи с чем в регионе введен режим ЧС регионального уровня.

Дополнительные меры поддержки должны помочь хозяйствам провести осеннюю посевную. В частности, на краевом уровне вводится субсидия в размере 3 тыс. руб. на гектар для фермеров и малых сельхозпредприятий. Аналогичную меру по возмещению затрат на сев озимых — также около 3 тыс. руб. на гектар — прорабатывает Минсельхоз России.

Кроме того, власти намерены докапитализировать краевой Фонд микрофинансирования. Малые и средние сельхозпредприятия смогут получать через него льготные займы до 5 млн руб. по ставке 0,1% годовых. Аграриям также предоставят годовую отсрочку по действующим займам фонда и отсрочку по арендной плате за землю.

«Эти меры уже готовы к реализации»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, Минсельхоз и правительство России также поддержали предложения Краснодарского края. В частности, были отменены экспортные пошлины, планируется введение моратория на банкротство сельхозпроизводителей, а край будет включен в программу субсидирования железнодорожных перевозок аграрной продукции.

Вячеслав Рыжков