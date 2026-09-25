«Это стагнация инвестиционной активности»

С начала 2026 года объем инвестиций в основной капитал Ростовской области составил 367,6 млрд руб., увеличившись на 14,3% в номинальном выражении год к году. При этом в регионе индекс физического объема составил 100,2%, что означает рост реальных вложений всего на 0,2%, сообщается в мониторинге экономического развития Дона, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов». Инвестиционная активность в регионе фактически застопорилась: основным фактором давления остается высокая стоимость финансирования, из-за которой бизнес осторожнее запускает новые проекты и вкладывается в начатые программы с понятной экономикой, считает директор УК «Финстар Капитал» Лариса Арбатова.



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«Хочу обратить внимание на то, что в сопоставимых ценах реальный, а не номинальный объем вложений в экономику Ростовской области увеличился всего на 0,2%. На мой взгляд, это, по факту, стагнация инвестиционной активности. Контраст с прошлым годом заметный: тогда рост составлял 12%.

Основное давление сейчас создает высокая стоимость финансирования. При ключевой ставке 14% запуск капиталоемких проектов требует высокой рентабельности. Для Ростовской области это существенно: более 77% инвестиций крупных и средних предприятий в первой половине 2026 года финансировалось за счет привлеченных ресурсов. Компании также учитывают неопределенность спроса, сроки окупаемости и рост стоимости оборудования и строительства.

По данным Ростовстата, более 33% инвестиций крупных и средних компаний пришлось на четыре направления: обрабатывающие производства, транспортировку и хранение, энергетику и операции с недвижимостью. При этом 71,3% вложений направлялось в машины, оборудование и транспорт, еще 21,6% — в строительство производственных зданий и сооружений.

Одним из направлений, где охлаждение уже хорошо видно, стал агропромышленный комплекс. К концу первого полугодия в Ростовской области реализовывалось 27 сельскохозяйственных инвестпроектов (против 36-ти годом ранее), а их совокупная стоимость сократилась со 147,6 млрд руб. до 134,4 млрд руб. Одновременно с этим в первой половине 2026 года на 17,5% снизился и объем агропроизводства.

Во втором полугодии не стоит ожидать резкого ускорения показателей. Снижение стоимости заемных средств может постепенно улучшать экономику новых проектов, но инвестиционный цикл с задержкой реагирует на изменение ставок. Эффект от смягчения денежно-кредитных условий всегда имеет отложенный характер.

Нельзя говорить и о полном замещении частных инвестиций бюджетными проектами. Более того, крупные и средние организации в реальном выражении увеличили инвестиции на 10,7%, до почти 268 млрд руб. Это показывает, что корпоративный сегмент продолжает вкладывать средства.

Скорее всего, сейчас мы видим более осторожный отбор новых проектов: при дорогом финансировании бизнес, в первую очередь, завершает ранее начатые программы и стремится реализовать вложения с понятной экономикой и высокой рентабельностью».