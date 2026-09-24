В Чувашии направили уголовное дело в отношении жителя Ядрина, который пытался потушить Вечный огонь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На жителя Ядрина, пытавшегося потушить Вечный огонь, завели уголовное дело

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На жителя Ядрина, пытавшегося потушить Вечный огонь, завели уголовное дело

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в мае мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз наступил на чашу с Вечным огнем на площади Победы, пытаясь его потушить. Следствие считает, что таким образом он публично оскорбил память защитников Отечества. Мужчину задержали на месте.

Его обвиняют в реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.

Анна Кайдалова