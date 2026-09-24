Глава Кировской области принял отставку руководства правительства региона

Губернатор Кировской области Александр Соколов принял отставку председателя правительства, первого заместителя председателя правительства, заместителя председателя правительства и вице-губернатора. Об этом сообщил глава региона.

Все чиновники, кроме покидающего регион по семейным обстоятельствам заместителя председателя правительства Алексея Петрякова, продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. И. о. зампреда назначен Александр Федоров, ранее занимавший пост министра ЖКХ и энергетики.

Теперь Александр Федоров будет курировать ЖКХ, энергетику, строительство и строительный надзор, Госжилинспекцию и объекты культурного наследия. Лесное хозяйство перейдет от Юрия Терешкова к Денису Пестрикову. Господин Терешков, помимо сельского хозяйства, ветеринарии и экологии, будет отвечать за транспорт и дорожное строительство.

Министр юстиции Кировской области Ирина Гордеева покидает регион и переезжает в Мурманск по семейным обстоятельствам.

Анна Кайдалова