Товарооборот между Татарстаном и Египтом с 2020 года вырос более чем в 8,5 раза и в прошлом году достиг $230 млн. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарооборот Татарстана и Египта в прошлом году достиг $230 млн

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Товарооборот Татарстана и Египта в прошлом году достиг $230 млн

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с послом Египта в России Хамди Шаабаном. На встрече они обсудили развитие российско-египетских связей и сотрудничество Татарстана с Египтом.

Хамди Шаабан отметил вклад Татарстана в развитие отношений между Россией и Египтом.

Анна Кайдалова