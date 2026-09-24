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Товарооборот Татарстана и Египта в прошлом году достиг $230 млн

Товарооборот между Татарстаном и Египтом с 2020 года вырос более чем в 8,5 раза и в прошлом году достиг $230 млн. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Товарооборот Татарстана и Египта в прошлом году достиг $230 млн

Товарооборот Татарстана и Египта в прошлом году достиг $230 млн

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Товарооборот Татарстана и Египта в прошлом году достиг $230 млн

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с послом Египта в России Хамди Шаабаном. На встрече они обсудили развитие российско-египетских связей и сотрудничество Татарстана с Египтом.

Хамди Шаабан отметил вклад Татарстана в развитие отношений между Россией и Египтом.

Анна Кайдалова