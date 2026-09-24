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В Татарстане молодым мамам будут выплачивать по 350 тыс. руб. за второго ребенка

В Татарстане предложили установить единовременную выплату в размере 350 тыс. руб. женщинам младше 25 лет при рождении второго и последующих детей. Соответствующий проект постановления подготовил Кабинет министров республики.

В Татарстане молодым мамам будут выплачивать по 350 тыс. руб. за второго ребенка

В Татарстане молодым мамам будут выплачивать по 350 тыс. руб. за второго ребенка

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Татарстане молодым мамам будут выплачивать по 350 тыс. руб. за второго ребенка

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Право на выплату получат гражданки России, постоянно проживающие в Татарстане. Обратиться за выплатой необходимо в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Мера поддержки начнет действовать с января следующего года и будет предоставляться до января 2032 года.

Анна Кайдалова