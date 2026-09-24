Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск ООО «Лизинг-Трейд» о взыскании с ООО «Топливное обеспечение» и АО «Югранефтеразведка» задолженности по пяти договорам лизинга на 19,7 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лизинговая компания из Казани взыскала с двух нефтяных компаний 19,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Лизинговая компания из Казани взыскала с двух нефтяных компаний 19,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Долг образовался с февраля по июль этого года. По договорам компании получили бурильные трубы, станцию контроля цементирования, комплект оборудования и роторное пусковое устройство.

С компаний также взыскали по 210,8 тыс. руб. госпошлины. Единственным учредителем компаний является депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Михаил Сердюк.

Однако иск к ИП Михаилу Сердюку суд оставил без рассмотрения. В отношении предпринимателя идет процедура реструктуризации долгов, поэтому требования к нему должны рассматриваться в рамках дела о банкротстве.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Лизинг-Трейд» зарегистрировано в 2005 году в Казани и работает в сфере финансовой аренды — лизинга и сублизинга.

Анна Кайдалова