В сфере производства Кубани соискателей в 2,6 раза больше, чем вакансий

Соискатели Краснодарского края в январе—августе 2026 года разместили на hh.ru в профсфере «Производство, сервисное обслуживание» более 77 тыс. резюме. Это в 2,6 раза больше, чем за это же время опубликовано вакансий — 28,9 тыс. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«По данным hh.индекс, уровень конкуренции в производстве с января по август 2026 года составил 7,4 активного резюме на вакансию при норме от четырех до восьми, что говорит о сбалансированной ситуации на рынке труда»,— рассказали эксперты платформы онлайн-рекрутинга.

При этом многих специалистов найти по-прежнему сложно. Самыми дефицитными по итогам августа стали оператор производственной линии, кочегар/оператор котельной (2,3 резюме на вакансию), слесарь, сантехник (3,5), электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (3,8).

«В целом кадровая ситуация в промышленности Краснодарского края непростая, но я бы не назвал ее критичной. Проблемы есть, и в первую очередь это поиск квалифицированных специалистов — инженеров, технологов, сотрудников с опытом работы на производстве. Но большая часть этих вопросов вполне решаема, если предприятие начинает заниматься кадрами не тогда, когда уже нужно срочно запускать новую линию или закрывать вакансию, а заранее»,— прокомментировал проректор по учебной работе КубГТУ, кандидат технических наук, доцент Евгений Дьяконов.

Он отметил, что промышленность края развивается достаточно быстро, в крае строят новые предприятия, которые нужно будет обеспечивать кадрами. «И начинать готовить их необходимо уже сейчас, а не в момент запуска производства. Здесь, на мой взгляд, особенно важна связка предприятия, государства и университета. Вузы должны понимать, какие производства строятся в регионе, какое оборудование там будет использоваться, какие специалисты понадобятся через три, пять лет. При этом невозможно ожидать, что университет сам будет ежегодно полностью перестраивать учебные планы, наполненность дисциплин под каждое изменение на производстве. Предприятия сами должны активнее входить в процесс подготовки кадров»,— подчеркнул Евгений Дьяконов.

Эксперт пояснил, что это может быть оснащение университетских лабораторий оборудованием, участие производственников в образовательном процессе, практика студентов непосредственно на предприятиях. «Лекции и лабораторные занятия, конечно, необходимы, но преподаватель, который не работает непосредственно на производстве, все равно не всегда может показать студенту реальные бизнес-процессы, реальные условия работы предприятия. Производственник может дать этот опыт»,— резюмировал Евгений Дьяконов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», спрос на производственный персонал в Краснодарском крае за восемь месяцев 2026 года вырос на 55%.

Маргарита Синкевич