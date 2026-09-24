Дублер уходит в планировку

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подготовит проект планировки и проект межевания территории для строительства дублера Выборгского тоннельного канализационного коллектора в районе станции метро «Лесная». Речь идет об участке, где в октябре 2025 года произошел крупный провал грунта и пришлось эвакуировать жителей соседнего дома. Подготовить градостроительную документацию планируется к 30 января 2028 года. При этом проблемы с участком были выявлены еще до аварии. В декабре 2024 года обследование показало признаки деформации, после чего ремонт решили ускорить. Следственный комитет после провала возбудил уголовное дело о халатности, однако прокуратура отменила постановление, а СКР это решение обжаловал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Провал грунта возле дома 20 по улице Харченко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Провал грунта возле дома 20 по улице Харченко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как следует из уведомления «Водоканала», направленного 21 сентября в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), документация готовится для линейного объекта регионального значения — дублера правобережного тоннельного канализационного коллектора, литера Б (Выборгский ТКК), с реконструкцией существующих шахт. Разработчиком проекта планировки и межевания выступит само предприятие. Срок подготовки документов — 30 января 2028 года.

Согласно приложенной к уведомлению схеме, ориентировочная площадь территории составляет 3,75 га. В границы попадают участок в районе 1-го Муринского проспекта, улицы Харченко и Полюстровского проспекта.

В самом уведомлении отдельно указано, что дополнительных инженерных изысканий для подготовки проекта планировки и межевания не потребуется. При этом непосредственно для проектирования дублера геологические исследования продолжаются. В августе городская компания «Метропроект» искала подрядчика на изыскания стоимостью до 7 млн рублей. В перечень работ входят изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов, исследование прочности и деформируемости грунтов и подготовка рекомендаций по инженерной защите территории.

Именно здесь вечером 20 октября 2025 года провалился грунт. К утру образовавшаяся воронка достигла около 90 кв. м при глубине до трех метров. Жителей дома №29/20 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали, движение по улице Харченко на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта ограничили. В «Водоканале» тогда признали прорыв старого канализационного коллектора, который требовал капитальной реконструкции. По словам местных жителей, ограничения движения и строительные ограждения в районе аварии сохраняются почти год.

При этом работы с проблемным коллектором начались задолго до провала. Как сообщала администрация Петербурга, в декабре 2024 года участок обследовали, после чего было принято решение ускорить его ремонт. Проект выделили в отдельный договор. С 20 марта 2025 года шло проектирование, а с июля — строительство дублирующего участка. Необходимость дублера в Смольном объясняли тем, что действующий коллектор проходит в зоне водонасыщенных грунтов.

Участок находился у «Водоканала» на особом контроле. Предприятие несколько раз уведомляло ГАТИ о проведении на улице Харченко противоаварийных работ. Местные жители рассказывали корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что работы велись как минимум с весны 2025 года, а до провала они жаловались на неприятный запах и просадку грунта. В публикации также отмечалось, что жалобы на состояние Выборгского коллектора появлялись еще около десяти лет назад, когда «Водоканал» говорил об ухудшении состояния сооружения и начинал его капитальный ремонт.

После аварии комитет по природопользованию и «Водоканал» называли место провала «территорией потенциально высокого геологического риска». Вице-губернатор Сергей Кропачев в ноябре говорил, что нештатная ситуация произошла вследствие движения грунтов. Просадка привела к разлому и деформации коллектора. По его словам, сооружение построили в 1970-е годы методом замораживания грунтов, оно проходит примерно на глубине 13 м. При этом окончательные выводы тогда ожидались по результатам геологической экспертизы и работы правоохранительных органов.

Под местом аварии проходит перегон красной линии метро между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», где ранее произошел известный «размыв». Еще в 1974 году при строительстве участка вода и песок прорвались в тоннели, а в 1995 году из-за нового прорыва плывуна тоннели просели и были затоплены. Движение между станциями прекратилось почти на девять лет и возобновилось в 2004 году после строительства обходных тоннелей. После провала на Харченко Петербургский метрополитен дополнительно обследовал этот участок, нарушений обнаружено не было.

Для стабилизации грунта на месте аварии установили шпунтовое ограждение и начали строительство обводной линии для отвода стоков в обход поврежденного участка. 24 октября Смольный сообщил о стабилизации просадки. Жителям эвакуированного дома разрешили вернуться в квартиры 5 ноября, после того как геотехнический мониторинг показал стабильное состояние конструкций здания и грунта. Ликвидация аварии сопровождалась и экологическими последствиями. Из поврежденного коллектора канализационные стоки попали в Муринский ручей, после чего жители севера города сообщали о неприятном запахе и погибшей рыбе.

После провала ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). СМИ со ссылкой на материалы расследования сообщали, что следствие проверяло действия неустановленных сотрудников «Водоканала». Речь шла о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей при заключении контракта и проверке проектной документации. В январе 2026 года стало известно, что прокуратура Выборгского района отменила постановление о возбуждении дела. ГСУ СКР обжаловало это решение. Одновременно продолжилось расследование отдельного дела о загрязнении вод, возбужденного после сброса сточных вод в Муринский ручей и Охту.

Нынешнее уведомление предусматривает подготовку проекта планировки и проекта межевания территории до января 2028 года.

Полина Пучкова