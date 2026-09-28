Мода без границ

Руководители профильных ассоциаций и институтов моды, участвующие в BRICS+ Fashion Summit 2026, рассказали, почему они делают ставку на партнерство, каким видят потенциал брендов из стран BRICS+ на глобальном рынке и что мешает, а что помогает их дизайнерам заявить о себе за пределами домашних регионов. Своим взглядом на будущее индустрии с нашим изданием поделились представители Китая, Испании, Индонезии, Ирана и Ботсваны.

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Фото: Пресс-служба Фонда моды Саммит моды БРИКС+ 2025

Фото: Пресс-служба Фонда моды

«Мода больше не однонаправленный экспорт, а равноправный диалог между цивилизациями»

Се Фанмин, вице-президент Китайской ассоциации моды (Китайская Народная Республика):

— Китайская ассоциация моды последовательно продвигает инициативу интеграции культурного наследия, используя China Fashion Week для поддержки дизайнеров, которые занимаются созданием проектов по возрождению культурного наследия страны. Это гарантирует, что оно действительно расцветает в современных трендах, достигая важной цели «сохранять традицию, но не копировать прошлое, принимать современность, но не терять корней».

Думаю, это очень важный тренд в мировой креативной индустрии. Долгое время глобальная модная эстетика определялась несколькими центрами. Сегодня все больше дизайнеров из стран БРИКС и быстрорастущих экономик активно выражают свою культурную идентичность и на это есть три причины.

Во-первых, произошли изменения на стороне потребителей: они больше не гонятся за унифицированной эстетикой. Они хотят видеть мультикультурные истории и готовы платить за дизайн, вызывающий эмоциональный отклик.

Во-вторых, дизайнеры поняли, что их самосознание и культурная идентичность — самая уникальная творческая сокровищница. История, обычаи и ремесла каждой страны и народа — это творческие ресурсы, которые нельзя повторить, и поэтому культурная идентичность сегодня становится для дизайнеров важнейшим конкурентным отличием.

В-третьих, глобальный модный ландшафт движется к разнообразию. Мода больше не однонаправленный экспорт, а равноправный диалог между цивилизациями. Дизайнеры разных стран привносят в творчество свою культурную идентичность, тем самым выстраивая более разнообразную и инклюзивную глобальную модную экосистему, позволяя миру увидеть эстетическую силу разных регионов.

BRICS+ Fashion Summit — это важнейшая многосторонняя площадка для быстрорастущих экономик. Участие в этом форуме имеет для Китая большое значение.

В первую очередь это площадка для культурного обмена. Страны БРИКС обладают исключительно богатым и разнообразным культурным наследием, которым мы можем на равных обмениваться в ходе саммита, а также учиться друг у друга и вместе продвигать единую модную повестку.

Также BRICS+ Fashion Summit — это платформа для промышленного сотрудничества. Китай обладает полной текстильно-швейной производственной цепочкой: от разработки тканей и гибких сетей поставок до системы поддержки молодых дизайнеров. Мы готовы делиться опытом со странами БРИКС и сотрудничать на практике в области налаживания поставок, подготовки кадров и проведения недель моды, чтобы достичь взаимодополняющих преимуществ и взаимной выгоды. China Fashion Week также рассчитывает, что дизайнеры из стран БРИКС приедут показывать свои работы в Китае.

Кроме того, BRICS+ Fashion Summit — место, где выстраивается плюралистический модный порядок. Раньше право голоса в мировой моде было сильно централизовано. Сегодня страны БРИКС могут совместно усилить свой голос, чтобы способствовать развитию мировой моды в сторону большей инклюзивности, устойчивости и полицентричности. Для Китая участие в саммите — это не просто возможность показать себя, а совместное строительство более справедливого и разнообразного модного будущего вместе с партнерами.

«Будущее моды — не в выборе между глобальным и локальным, а в том, чтобы соединить одно и другое»

Серхио Пуч, директор Mediterranea Fashion Week Valencia (Королевство Испания):

— Для меня BRICS+ Fashion Summit и Moscow Fashion Week гораздо больше, чем просто модные мероприятия. Это международные платформы для культурного обмена, профессионального нетворкинга и открытия новых творческих голосов модной индустрии из разных регионов мира. Особенно актуальными эти площадки делает способность создавать связи между модными экосистемами, у которых не всегда есть возможность встретиться в рамках традиционного модного календаря. Здесь начинается диалог между разными культурами, рынками и творческими перспективами, а это необходимо для будущего мировой индустрии моды.

Москва произвела на меня очень сильное впечатление. На российской модной сцене чувствуется удивительная энергия, профессионализм и амбициозность. Российские дизайнеры демонстрируют сильную идентичность и готовность экспериментировать, оставаясь при этом связанными со своим культурным бэкграундом. Меня также впечатлила и московская аудитория: она любопытная, но при этом искушенная и по-настоящему заинтересована в появлении новых дизайнеров и новой эстетики. Здесь есть настоящее уважение к творчеству и к опыту, который создает вокруг себя мода.

Начинающим брендам нужно признание, но одного признания недостаточно. Им нужен доступ к рынкам, профессиональным сетям, байерам, медиа и потенциальным партнерам. Такие платформы, как BRICS+ Fashion Summit и Moscow Fashion Week, дают именно такую экосистему. Они позволяют дизайнерам представить свою работу в профессиональной международной среде и, что важно, выстроить отношения, которые продолжатся после мероприятий. Для молодого бренда возможность познакомиться с профессионалами с другого рынка может полностью изменить его перспективы и способна превратить локальный творческий проект в международный.

Партнерство Mediterranea Fashion Week Valencia и Moscow Fashion Week для нас очень значимо, так как оно создает прямой мост между двумя творческими средами с очень разным культурным наследием, но общим интересом к инновациям, ремеслу и моде. Для дизайнеров, которых мы представляем, это означает доступ к новой аудитории и рынку, с которым они иначе могли бы и не встретиться.

Традиционное ремесло играет сегодня чрезвычайно важную роль в индустрии. Техники, которые оттачивались и совершенствовались поколениями, имеют совсем иные отношения со временем, материалами и качеством, чем ускоренные производственные модели, доминировавшие в моде последние десятилетия. Средиземноморское ремесло — это знание, идентичность и культурное наследие, но оно также может быть источником инноваций. Наша задача — не просто сохранять эти техники как реликвии из прошлого, а помогать им обретать актуальность и связывать их с новыми поколениями дизайнеров и потребителей. Для нас будущее моды — не в выборе между глобальным и локальным, а в том, чтобы соединить и то и другое. Дизайнер может обладать международным видением, оставаясь при этом глубоко укорененным на конкретной территории, ее материалах, техниках и культурной идентичности. Мы верим, что такое сочетание способно создавать моду, которая одновременно глобально значима и по-настоящему подлинна.

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Фото: Пресс-служба Фонда моды Саммит моды БРИКС+ 2025

Фото: Пресс-служба Фонда моды

«Однажды BRICS+ Fashion Summit станет платформой, которую глобальные игроки моды будут искать»

Али Харизма, член консультативного совета и директор мероприятий Indonesian Fashion Chamber (Республика Индонезия):

— Растущее число стран, участвующих в BRICS+ Fashion Summit, приносит новые перспективы и истории, очень отличающиеся от историй традиционных модных рынков. Это разнообразие — одна из главных сильных сторон этого саммита.

Я считаю, что BRICS+ Fashion Summit и Moscow Fashion Week обладают потенциалом построить новую экосистему и показать, что за пределами традиционных мировых центров моды существуют альтернативные и значимые рынки.

В таких странах, как Китай, Индия, Турция, Индонезия, хорошо развиты креативные индустрии и потребительский рынок. Если мы сможем системно объединить эти рынки, у стран BRICS+ появится возможность построить сильную и самобытную международную модную сеть с собственной идентичностью и большим коммерческим потенциалом.

В России у меня была возможность познакомиться со множеством профессионалов моды, дизайнеров, творческих предпринимателей и игроков индустрии, которых я никогда раньше не встречал. Количество и разнообразие вовлеченных людей показали мне, что в России формируется очень интересное и быстрорастущее модное сообщество. Я считаю, что BRICS+ Fashion Summit уже привнес много свежих идей и новых перспектив в глобальный разговор о моде. Однажды BRICS+ Fashion Summit станет платформой, которую глобальные игроки моды будут искать сами. Байеры, медиа, инвесторы, дизайнеры должны хотеть приехать на этот саммит, потому что увидят там реальные возможности, а не просто потому, что их пригласили. Фундамент для этого уже заложен очень прочный.

Устойчивость и культурная идентичность сегодня крайне важные темы в мире моды. Они становятся неотъемлемой частью будущего мировой модной индустрии. BRICS+ Fashion Summit и Moscow Fashion Week могут стать важным местом для обмена этими ценностями, особенно потому, что страны-участницы обладают богатыми культурными традициями, ремеслами, материалами и локальной идентичностью. Индонезийские дизайнеры сегодня также способны создавать коллекции, интерпретируя наше разнообразное культурное наследие через современную моду. Это открывает уникальную возможность вывести индонезийский дизайн на совершенно иной уровень. Есть также возможность создавать новые гибридные продукты — например, индонезийские изделия, разработанные или переосмысленные российскими дизайнерами, и наоборот. Такой обмен может создать что-то по-настоящему новое и коммерчески интересное.

Я считаю, что настоящая ценность саммита будет заключаться в обмене рыночной информацией, соединении байеров и брендов, а затем в поддержке этих отношений, пока они не приведут к реальным бизнес-результатам.

«У брендов BRICS+ есть потенциал заместить международные»

Мохсен Горджи, руководитель управления моды Министерства культуры Ирана (Исламская Республика Иран):

— Назову пять ключевых вызовов для индустрии моды сегодня: устойчивость и цикличность производства; быстро меняющееся поведение потребителей и сокращающийся жизненный цикл трендов; цифровая трансформация и внедрение ИИ; нестабильность цепочек поставок и рост издержек; конкуренция с фаст-фешен и глобальными брендами на фоне борьбы за маржу.

Модные тренды глобализируются, но одновременно становятся более локальными. Цифровые платформы и электронная коммерция делают потребительские предпочтения по всему миру все более взаимосвязанными, но потребители все больше ценят локальную культуру и региональную эстетику. Будущее моды, скорее всего, будет глобально связанным, но локально адаптированным. В этой связи у брендов BRICS+ есть потенциал заместить международные бренды. Но пока они в первую очередь сосредоточены на местных рынках.

Иран обладает богатым наследием ремесленного мастерства — плетение персидских ковров, традиционная вышивка, ручное производство и окраска тканей. Чтобы выжить в современную эпоху, традиционное ремесло нужно позиционировать не как конкурента массовому производству, а как подлинную и устойчивую моду, которую цифровые технологии помогают сохранять и продвигать на международный рынок. Такие платформы, как BRICS+ Fashion Summit, могут ускорить этот процесс, создавая экосистему для обмена технологиями между развивающимися рынками. Главный же барьер для иранских дизайнеров сегодня — санкции.

В ходе участия в саммите меня особенно интересует развитие стратегических партнерств между Ираном и другими странами BRICS+: сотрудничество в области технологий и ИИ, связи между иранскими производителями и международными партнерами, совместные предприятия и инвестиции, образовательные и стартап-программы.

«Главный барьер для локальной модной индустрии — доступ к рынкам»

Ммантла Санколоба, генеральный директор Botswana Exporters and Manufacturers Association (Республика Ботсвана):

— Бренды из стран BRICS+ обладают потенциалом конкурировать с признанными международными и замещать их во многих сегментах рынка при условии инвестиций в качество, инновации, брендинг и рыночное позиционирование. Мы уже видим это в таких секторах, как высокие технологии, автопром и потребительские товары, где бренды из стран BRICS+ получают мировое признание. Успех не придет только за счет ценовой конкуренции. Брендам из стран BRICS+ необходимо выстраивать идентичность, обеспечивать стабильное качество и использовать цифровые платформы для выхода на международных потребителей. Региональные рынки останутся для них важной основой, но не должны быть конечной целью.

Главный барьер для локальных представителей модной индустрии — доступ к рынкам. Многие дизайнеры создают исключительные продукты, но им сложно наладить связь с мировыми ритейлерами и потребителями. Без предсказуемого спроса трудно привлекать инвестиции и масштабировать производство. Решение — трансграничное сотрудничество. Участвуя в международных неделях моды и таких мероприятиях, как BRICS+ Fashion Summit, и таких инициативах, как AfCFTA, дизайнеры могут выходить на новые рынки, выстраивать партнерства с производителями и привлекать инвесторов.