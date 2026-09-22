Профессор Василий Высоков стал победителем конкурса «Общественное признание»

Общественная палата Ростова-на-Дону подвела итоги ежегодного конкурса «Общественное признание». Победителем в номинации «За вклад в дело благотворительности и меценатства» стал профессор, доктор экономических наук и научный руководитель банка «Центр-инвест» Василий Высоков. Награда присуждена за проект студенческого конкурса «Умная стипендия».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба банка «Центр-инвест» Фото: пресс-служба банка «Центр-инвест»

Конкурс «Умная стипендия» проводится с 2002 года. За это время в нем приняли участие более 50 тыс. студентов из 26 вузов Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Нижнего Новгорода, Астрахани и Республики Адыгея. Более 6,5 тыс. студентов стали стипендиатами.

В 2024 году конкурс был расширен на студентов учреждений среднего профессионального образования. Тогда же ежегодный призовой фонд увеличился до 15,5 млн рублей.

«Признание Общественной палаты Ростова-на-Дону — это оценка победителей и участников конкурса “Умная стипендия”»,— отметил Василий Высоков. По его словам, для организаторов проекта эта работа связана с долгосрочными вложениями в развитие региона.

В 2025 году проект «Умная стипендия» стал победителем конкурса «Лучшие социальные проекты России».