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На Ставрополье установили охранную зону вокруг горы Бештау

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров установил охранную зону памятника природы краевого значения «Гора Бештау». Ее площадь составит 55,4 га, территория расположена в границах Пятигорска, Железноводска, Лермонтова и Предгорного муниципального округа. С соответствующим постановлением губернатора ознакомился «Ъ-Кавказ».

Согласно документу, охранная зона создана для предотвращения неблагоприятного антропогенного воздействия на памятник природы. В нее вошли земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны, безопасности и другие категории земель. Земельные участки у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов изыматься не будут.

На территории охранной зоны запрещается деятельность, которая приводит к нарушению сохранности памятника природы либо оказывает негативное воздействие на его природные комплексы. В частности, запрещаются геологическое изучение, разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых, взрывные работы, нарушение геологических обнажений, использование пиротехники, изменение гидрологического режима, выжигание травостоя и сброс сточных вод.

Также запрещается использование химических препаратов с токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием, размещение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, а также пунктов захоронения радиоактивных и биологических отходов. Отдельно установлен запрет на уничтожение и повреждение информационных знаков и предупредительных аншлагов, обозначающих границы охранной зоны.

При этом положение предусматривает ряд исключений для существующей и планируемой инфраструктуры. В охранной зоне разрешены строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и эксплуатация объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Для их эксплуатации допускаются также использование химических веществ для уничтожения растительности и выборочные и сплошные рубки деревьев, кустарников и лиан в полосах отвода и охранных зонах железных дорог.

Кроме того, документ разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и эксплуатацию объекта «Перемычка от проектируемой ГРС-2 Пятигорска до существующих газораспределительных сетей» с установкой ГГРПИ и газопроводом межпоселковым диаметром 500 мм.

Отдельно допускается строительство и реконструкция в границах земельного участка с кадастровым номером 26:33:000000:19809 автомобильных дорог «Подъезд №1 к городу Пятигорску» и «Бештаугорское шоссе», а также технически связанных с ними сооружений.

Границы охранной зоны будут обозначены специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками. Режим охранной зоны должен учитываться при подготовке и корректировке документов территориального планирования и градостроительного зонирования Пятигорска, Железноводска, Лермонтова и Предгорного муниципального округа, а также лесного плана края и схемы использования и охраны водных объектов.

Региональный государственный контроль за соблюдением режима охранной зоны возложен на ГБУ СК «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края». Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Валерий Климов

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