Мигрантам урезают трудовой ассортимент

Власти Санкт-Петербурга планируют значительно расширить перечень сфер, в которых работодателям запрещено привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Соответствующий проект постановления губернатора опубликован на сайте Смольного для проведения антикоррупционной экспертизы. Помимо такси и курьерской доставки, уже закрытых для таких работников, ограничения предполагается распространить на часть розничной торговли, фитнес и спорт, парикмахерские и салоны красоты, а также отдельные направления медицинской деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В торговле запрет на работу мигрантам предполагается распространить, в частности, на продуктовые супермаркеты, магазины и лавки, торгующие фруктами и овощами, мясом, рыбой, хлебобулочными изделиями и другими продуктами

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ В торговле запрет на работу мигрантам предполагается распространить, в частности, на продуктовые супермаркеты, магазины и лавки, торгующие фруктами и овощами, мясом, рыбой, хлебобулочными изделиями и другими продуктами

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Ограничения рассчитаны на 2027 год. Работодатели по вновь включенным видам деятельности должны будут привести численность иностранных сотрудников в соответствие с постановлением до 1 декабря 2026 года. Сам документ, в случае его принятия, должен вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

В торговле запрет предполагается распространить, в частности, на продуктовые супермаркеты, магазины и лавки, торгующие фруктами и овощами, мясом, рыбой, хлебобулочными изделиями и другими продуктами. В перечень также вошли фитнес-центры и спортивные клубы, образование в области спорта и отдыха, парикмахерские и салоны красоты. В медицинском блоке упоминаются деятельность санитарно-эпидемиологической службы, организаций судебно-медицинской экспертизы и другие виды медицинской деятельности.

Ограничения касаются не всех иностранных граждан, работающих в Петербурге, а только тех, кто осуществляет трудовую деятельность на основании патента. В частности, гражданам входящих в ЕАЭС Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии для трудоустройства в России патент или разрешение на работу не требуются, поэтому региональный запрет, вводимый по этому механизму, на них не распространяется.

Право вводить такие ограничения предоставлено непосредственно главам регионов. Согласно пункту 6 статьи 18.1 Федерального закона №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», высшее должностное лицо субъекта РФ вправе ежегодно запрещать работодателям привлекать иностранцев, работающих по патентам, по отдельным видам экономической деятельности. Поэтому отдельный городской закон для расширения перечня не требуется, как и голосование нового созыва Законодательного собрания Петербурга.

Первые подобные ограничения Петербург ввел летом 2025 года. 28 июля губернатор Александр Беглов подписал постановление, запрещающее до конца года привлекать иностранцев с патентами к работе в легковом такси и в сфере аренды легковых автомобилей с водителями. Для бизнеса установили трехмесячный переходный период. 11 августа список был дополнен курьерскими услугами. Под запрет попали курьерская деятельность, доставка различными видами транспорта, доставка еды на дом и прочая курьерская деятельность. Бизнесу также предоставили три месяца для корректировки кадровой политики. В декабре 2025 года ограничения на такси и доставку продлили на весь 2026 год.

Смольный тогда заявил, что проведенный анализ не выявил дефицита рабочей силы в этих сферах после введения запрета и что ограничения не привели к «многократному повышению цен».

Еще в августе 2025 года зампред городского комитета по труду и занятости населения Татьяна Морозкова сообщала, что в 2024 году в Петербурге было выдано чуть более 200 тыс. патентов. На профессию водителя такси приходилось 1,6% документов, на курьеров — 3,4%. Таким образом, официально на две сферы приходилось около 10 тыс. получателей патентов. При этом госпожа Морозкова отмечала, что фактически часть водителей и курьеров могла оформлять патенты по другим профессиям, например, как подсобные рабочие.

В ноябре представитель комитета по труду говорил в Заксобрании, что вследствие запрета для такси и доставки количество патентов может сократиться примерно на 10 тыс. Тогда же сообщалось, что ежегодно патент в городе покупают около 140 тыс. иностранных работников. При этом опубликованная позднее статистика МВД показывает другую динамику. В феврале 2026 года начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин сообщил, что за весь 2025 год в Петербурге было оформлено более 218 тыс. трудовых патентов — на 7% больше, чем годом ранее. Еще более 3,4 тыс. иностранцев получили разрешения на работу. Из опубликованных ведомствами данных однозначно не следует, чем объясняется разница между показателями.

Распространить петербургские ограничения на торговлю ГУ МВД предлагало еще в феврале 2026 года. Выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания, Роман Плугин заявил, что главк готовит ходатайство о запрете использования труда мигрантов «в любых качествах» на объектах розничной и оптовой торговли. По данным господина Плугина, в 2025 году на различных должностях в магазинах Петербурга официально работали по патентам около 5 тыс. иностранцев. Начальник главка при этом предполагал, что фактически таких работников больше, поскольку часть иностранцев может быть занята без необходимых разрешительных документов.

Поводом для обсуждения темы на заседании Заксобрания стало в том числе убийство посетителя магазина «Перекресток» в ТЦ «Сити Молл» в январе 2026 года. После конфликта с сотрудниками охраны мужчина скончался. Один из фигурантов дела впоследствии скрылся за пределами России. После происшествия полиция проводила проверки соблюдения миграционного законодательства в магазинах сети.

Февральское предложение полиции при этом было шире нынешнего проекта в части торговли. Господин Плугин говорил обо всей розничной и оптовой торговле. В опубликованном вчера проекте ограничения перечислены применительно прежде всего к розничной торговле отдельными группами товаров. Одновременно проект содержит сферы, которых в февральской инициативе МВД не было: фитнес, спорт, индустрию красоты и некоторые направления медицинской деятельности.

При этом в 2025 году торговля относилась к наиболее дефицитным по кадрам отраслям Петербурга. По данным hh.ru, за год работодатели опубликовали в городе более 110 тыс. вакансий в розничной торговле. В среднем на одну вакансию приходилось 2,3 резюме. Медианная предлагаемая зарплата за год увеличилась с 66,3 тыс. до 71,8 тыс. рублей.

Для некоторых торговых отраслей ограничения на использование труда иностранных граждан уже действуют по всей стране. Правительство РФ на 2026 год установило нулевую допустимую долю иностранных работников для специализированной розничной торговли табачными изделиями и лекарствами, торговли в нестационарных объектах и на рынках, а также иной розничной торговли вне магазинов, палаток и рынков. Для специализированной продажи алкоголя федеральное постановление также устанавливает ограничение. В других сферах федеральные лимиты выше нуля: например, допустимая доля иностранцев в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков установлена на уровне 50%, в прочем сухопутном пассажирском транспорте и автомобильных грузоперевозках — 24%, в прочей деятельности в области спорта — 25%.

Полина Пучкова