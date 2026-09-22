22 сентября исполняется 170 лет со дня открытия школы Карла Мая — учебного заведения, опередившего свое время на полтора века. Пока государственная система Российской империи опиралась на дисциплину и зубрежку, здесь на практике реализовали лозунг «Сперва любить — потом учить». Результатом стала исключительная концентрация талантов: от академика Лихачева и художников «Мира искусства» до советских космонавтов.

Заработанное образование

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урок истории в гимназии Карла Мая. 1910 год

Фото: Общество друзей школы Карла Мая Урок истории в гимназии Карла Мая. 1910 год

Фото: Общество друзей школы Карла Мая

Сам основатель школы, Карл Иванович Май, родился 10 ноября 1820 года здесь же, на Васильевском острове. Его семья была бедной, отец — немецкий бронзовых дел мастер, мать — шведка. Детство кончилось рано. Отец умер, когда Карлу исполнилось четырнадцать, а вскоре не стало и дяди, взявшего сироту под опеку. С этого момента подростку пришлось самому зарабатывать на жизнь. Он давал уроки сначала товарищам, а потом и младшим классам. Вечерами в их доме не жгли свечей ради жесткой экономии, но Карл все равно упрямо учился. Директор престижного немецкого училища Петришуле заметил одаренного тринадцатилетнего мальчишку и помогал ему искать подработки. В 1838 году Май окончил училище с отличием и получил в награду золотой перстень. На вырученные от его продажи деньги он оплатил обучение трех своих сестер, а сам в двадцать лет поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. На жизнь он по-прежнему зарабатывал уроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и первый директор частной школы для мальчиков Карл Май (1820–1895)

Фото: Wikimedia Commons Основатель и первый директор частной школы для мальчиков Карл Май (1820–1895)

Фото: Wikimedia Commons

После университета судьба свела молодого педагога с семьей бывшего министра юстиции Дмитрия Дашкова: Карл стал учителем его сына. Вместе с ними он поехал за границу, слушал лекции в университетах Германии, Франции, Австрии и Швейцарии. В Вене Май попал на выступление знаменитого географа Карла Риттера, и эта встреча перевернула его жизнь — география стала его главной страстью. Вернувшись в Россию, он устроился преподавателем в Лесной и межевой институт. Студенты, которые были почти ровесниками лектора, обожали его настолько, что после первого же года обучения с криками «Ура!» вынесли его из класса прямо в кресле на руках. Но в 1856 году Май оставил кафедру, чтобы открыть собственное дело.

Обучение для равных

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний адрес гимназии и реального училища Карла Мая на 14-й линии Васильевского острова, дом 39, по проекту академика архитектуры Г. Д. Гримма, выпускника школы 1883 года

Фото: Wikimedia Commons Последний адрес гимназии и реального училища Карла Мая на 14-й линии Васильевского острова, дом 39, по проекту академика архитектуры Г. Д. Гримма, выпускника школы 1883 года

Фото: Wikimedia Commons

22 сентября 1856 года Карл Май собрал первых десять мальчиков в гостиной надворного флигеля дома на 1-й линии Васильевского острова. Поначалу он вел почти все сам: арифметику, всеобщую историю, геометрию и географию, а остальные предметы помогали закрывать его друзья и сестры. Школа была немецкой, почти все уроки велись на немецком языке, за исключением русской словесности и истории. Двери школы оставались открытыми для всех: здесь учились русские, евреи, татары, финны, сыновья швейцаров и наследники князей. С самого первого дня Май ввел жесткое правило насчет экипажей. Если ребенка привозили к урокам в карете, кучер обязан был высаживать его за два квартала до школы. Оставшееся расстояние до дверей на 14-й линии Васильевского острова каждый «маец» должен был пройти пешком, как равный среди равных.

Девизом Карл Май избрал слова чешского педагога Яна Амоса Коменского: «Сперва любить — потом учить». Каждое утро директор лично стоял у входа и пожимал руку каждому ученику. Для ребенка той поры такое рукопожатие со стороны взрослого было признанием его человеческого достоинства. Самым страшным наказанием в школе было лишение этого приветствия. Если ученик совершал подлость, директор утром молча проходил мимо него. Май часто повторял педагогам, что дисциплина — это еще не воспитание. Он был уверен, что истинное воспитание имеет целью не сломить волю ребенка, а образовать ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускник гимназии Карла Мая писатель, лингвист и переводчик Лев Успенский (1900–1978)

Фото: Уткин / РИА Новости Выпускник гимназии Карла Мая писатель, лингвист и переводчик Лев Успенский (1900–1978)

Фото: Уткин / РИА Новости

Лев Успенский, выпускник 1918 года, вспоминал: «Родители наши знали, что, за редчайшими исключениями, у Мая нет и быть не может педагогов-мракобесов, учителей-черносотенцев, людей „в футлярах", чиновников в вицмундирах. Преподаватели, поколение за поколением, подбирались у Мая по признаку своей научной и педагогической одаренности». Май обедал за одним столом с учениками и ел ту же еду. Он лично навещал заболевших воспитанников дома, был желанным гостем на их семейных праздниках. Бедным ученикам помогал найти подработку, например колоть дрова. Когда приглашенный преподаватель из Берлина высокомерно отозвался о русской молодежи, Май заставил его публично извиниться перед всем классом. А когда серьезный проступок совершил близкий родственник министра народного просвещения Дмитрия Толстого, директор без колебаний исключил этого ученика из школы.

Ребенок — это личность

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая фотография пятого класса гимназии Карла Мая 1885 года. Среди учеников будущие художник и писатель, историк искусства Александр Бенуа (1870–1960) и публицист, художественный и литературный критик, религиозно-общественный и политический деятель, один из организаторов объединения «Мир искусства» Дмитрий Философов (1872–1940)

Фото: Общество друзей школы Карла Мая Общая фотография пятого класса гимназии Карла Мая 1885 года. Среди учеников будущие художник и писатель, историк искусства Александр Бенуа (1870–1960) и публицист, художественный и литературный критик, религиозно-общественный и политический деятель, один из организаторов объединения «Мир искусства» Дмитрий Философов (1872–1940)

Фото: Общество друзей школы Карла Мая

Карл Май всегда руководствовался принципом, который его выпускники позже формулировали так: ребенок — это не сосуд, который нужно наполнить, а личность, которую нужно уважать. Он считал, что пробелы в знаниях можно наверстать в любой момент, но если насилием отбить у ребенка интерес к учебе, то эта травма будет необратимой. Май не терпел формального заучивания и требовал от учителей смотреть на ребенка шире, чем на пустую голову, которую нужно забить фактами. Его манифест был: «Ум, нравственные качества, эстетическое чувство, воля и здоровье ученика в равной степени должны быть заботой учителя». Эту мысль ранее сформулировал педагог Дмитрий Ушинский: «Я человек, хотя еще и маленький, потому что у меня есть такая же душа и такое же тело, как у других людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Библиотека школы Мая. 1900-е годы

Фото: Wikimedia Commons Библиотека школы Мая. 1900-е годы

Фото: Wikimedia Commons

Первые программы основатель написал сам. Младшие классы начинали учить географию с черчения плана своей собственной парты. Затем дети составляли план класса, школьного двора, улиц острова и только потом переходили к карте города. Май ценил самостоятельность и связь обучения с жизнью. Он говорил: «Тот ряд практических занятий действительно плодотворен, где требуется от учеников самостоятельность, и самые знания приноровлены к их силам». В школе практически не было переводных экзаменов, а от учеников требовали только то, что они в состоянии исполнить.

С пятого класса школа разделялась на направления, избавляя детей от необходимости тратить силы на чуждые им науки. Гимназическое отделение с латынью и гуманитарным блоком готовило к университету. Реальное отделение с упором на химию, физику, математику и черчение выпускало будущих инженеров. Существовало и небольшое коммерческое отделение. Май видел цель образования в том, чтобы помочь ученику найти свое призвание и стать полезным членом общества.

Братство майского жука

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Символ школы Карла Мая — майский жук — на фасаде здания на 14-й линии Васильевского острова, дом 39

Фото: Екатерина Борисова / Wikimedia Commons Символ школы Карла Мая — майский жук — на фасаде здания на 14-й линии Васильевского острова, дом 39

Фото: Екатерина Борисова / Wikimedia Commons

У уникального символа этой общности, майского жука, есть своя история. Традиция зародилась в конце 1850-х годов на главном школьном празднике — дне рождения директора. К этому дню дети готовили спектакль. Однажды он открылся шествием герольдов с флагами, на которых был изображен майский жук. Это всем очень понравилось, в том числе и Маю. Рисунок быстро превратился в официальную эмблему. Майский жук символизировал пробуждение, весну, начало новой жизни — что идеально отражало философию школы, которая «пробуждала» в детях интерес к знаниям. Барельеф жука украсил фронтон нового здания школы, построенного в 1910 году по проекту ее выпускника, архитектора Германа Гримма. Майский жук стал знаком принадлежности к сообществу. Каждый выпуск имел свой нагрудный знак с изображением жука — на дубовом листочке, на треугольнике, в ромбе. Сохранился, например, нагрудный знак выпускников 1906 года в честь 50-летия школы.

Статистике школы Мая позавидовала бы любая европейская академия. Более сотни выпускников стали докторами наук. Еще 29 человек были избраны академиками и членами-корреспондентами Академии наук и Академии художеств. Из этих стен вышел великий художник Николай Рерих, его сыновья — востоковед Юрий и живописец Святослав. Здесь учились художники Валентин Серов, Олег Верейский, Константин Сомов и Александр Бенуа. С теплотой вспоминал школу писатель Лев Успенский, окончивший ее в 1918 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускник школы Мая академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906–1999)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Выпускник школы Мая академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906–1999)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Выпускником школы был академик Дмитрий Лихачев. Он учился здесь в 1916–1920 годах, когда школа уже была переименована, но, по его собственным воспоминаниям, даже в непростые времена в ней старались сохранить человечность в преподавании и не сводить воспитание к дисциплине любой ценой. Лихачев писал: «Школа Карла Мая наложила сильный отпечаток и на мои интересы, и на мой жизненный, я бы сказал, мировоззренческий опыт… Я вспоминаю те несколько лет, которые провел у Мая, с великой благодарностью». Именно он в 1995 году лично открывал музей истории школы на Васильевском острове.

Вечно живой дух

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Преподаватели школы Карла Мая в 1891 году. Карл Май, к тому времени покинувший пост директора, — третий справа в первом ряду

Фото: Общество друзей школы Карла Мая Преподаватели школы Карла Мая в 1891 году. Карл Май, к тому времени покинувший пост директора, — третий справа в первом ряду

Фото: Общество друзей школы Карла Мая

В 1890 году, в свои семьдесят лет, Карл Май ушел с поста директора по состоянию здоровья. В прощальной речи он привел слова английского педагога Томаса Арнолда: «Если я не буду в состоянии взбежать по лестнице к моим классам, я буду думать, что настала пора прекратить мою деятельность». Май остался почетным попечителем гимназии и до последнего дня вел уроки географии. 20 марта 1895 года Карла Мая не стало. Ученики держали почетный траурный караул у гроба, выставленного в гимназическом зале, а на похороны пришли «майские жуки» разных выпусков — те, кто годами пожимал ему руку по утрам.

Его похоронили на Смоленском лютеранском кладбище рядом с матерью и первой женой Анной. В послевоенные годы надгробие было уничтожено, и могила долго считалась утраченной. Лишь в 2010 году, к 190-летию со дня рождения педагога, на предполагаемом месте захоронения установили черный мраморный обелиск-кенотаф. На нем высечена надпись: «Он был вождем к свету для путников, ищущих его. Самому дорогому учителю от учеников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран I и III звено I отряда единой трудовой школы в летнем лагере в Мельничном ручье. 1931 год

Фото: Общество друзей школы Карла Мая I и III звено I отряда единой трудовой школы в летнем лагере в Мельничном ручье. 1931 год

Фото: Общество друзей школы Карла Мая

После национализации 16 октября 1918 года частная гимназия Карла Мая превратилась в советскую единую трудовую школу I и II ступени. В первые годы здесь еще теплились «майские» традиции — отмена оценок и аттестатов, атмосфера уважения к ученику. Но зима 1929 года поставила точку: после развернутой в прессе антибуржуазной кампании педагогический коллектив и руководство были большей частью заменены, а барельеф майского жука над входной дверью уничтожен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученики 6-й Специальной артиллерийской школы на танцах под Лугой. Конец 1930-х годов

Фото: Общество друзей школы Карла Мая Ученики 6-й Специальной артиллерийской школы на танцах под Лугой. Конец 1930-х годов

Фото: Общество друзей школы Карла Мая

Школа еще жила, но уже другой жизнью: с 1937 года здесь размещалась 6-я Специальная артиллерийская школа, а в блокадную зиму 1942 года истощенных учеников эвакуировали в Тобольск — 63 юноши умерли в пути от голода. После войны в здании открылась 5-я мужская средняя школа, с 1954 года — просто 5-я средняя. Учебный процесс здесь продолжался до 1976 года, когда из-за ремонта потолков школу перевели в другое здание, а старая не вернулась: уникальное оборудование кабинетов и мебель оказались брошены на произвол судьбы. С 1977 года в исторических стенах расположился Вычислительный центр Академии наук СССР — ныне Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей школы Карла Мая. 2021 год

Фото: Vaija / Wikimedia Commons Музей школы Карла Мая. 2021 год

Фото: Vaija / Wikimedia Commons

Возрождение началось в 1995 году, когда в здании на 14-й линии Васильевского острова, дом 39, открылся Музей истории школы Карла Мая. Его основателем и бессменным руководителем стал Никита Владимирович Благово, выпускник 1949 года. Вдохновил его на это академик Дмитрий Лихачев. Тогда же на фронтоне здания вновь появился барельеф майского жука, сбитый в 1929-м.

Преемником дореволюционной гимназии с ее девизом «Сперва любить — потом учить» называет себя современная «Школа Мая». Она родилась в глубокой дружбе между Музеем истории школы Карла Мая и Русско-немецким центром встреч и открылась 1 сентября 2021 года на Петроградской стороне. Важная часть новой школы — «майский дух», атмосфера равенства и уважения, которую с 1856 года создавали преподаватели и ученики исторической гимназии.

Анна Кашурина