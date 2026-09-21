«Единая Россия» получила 74,08% голосов на выборах в Госдуму в КЧР

«Единая Россия» набрала 74,08% голосов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Карачаево-Черкесии после обработки 100% протоколов. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Лариса Абазалиева на заседании комиссии.

КПРФ получила 13,05% голосов, ЛДПР — 5,93%. Остальные семь партий, участвовавших в выборах, не преодолели 5%-ный барьер в республике.

В голосовании приняли участие 255,3 тыс. избирателей, что составило 85,11% от их общего числа. За ходом выборов наблюдали 1,7 тыс. наблюдателей и работали мониторинговые группы.

По словам госпожи Абазалиевой, в избиркомы и правоохранительные органы не поступало жалоб на незаконные действия комиссий или кандидатов. В республике работал 251 избирательный участок, два из них были временными.

Окончательные итоги голосования по федеральному избирательному округу должен подвести ЦИК.

Валерий Климов