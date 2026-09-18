Главные новости за 18 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае началось голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Всего в регионе проходят 67 избирательных кампаний различного уровня. В городах и районах края открылись более 2,8 тыс. избирательных участков.

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты беспилотников повредили частные дома в Усть-Лабинском районе и Армавире. В Гулькевичском районе обломки БПЛА повредили школьный спортивный зал.

В Сочи работу избирательных участков приостановили после объявления угрозы атаки беспилотников. Членов избирательных комиссий, наблюдателей и находившихся на участках избирателей переместили в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА».

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов на Кубани, ущерб от которого превысил 1,1 млрд руб.

Основатель сети отелей Marton Андрей Марченко не признал вину по предъявленным ему обвинениям в мошенничестве, незаконном обороте средств платежей и организации занятия проституцией.

Nestle заявила, что приняла к сведению указ президента России Владимира Путина о передаче российских активов компании во временное управление. Накануне Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент» долей в «Нестле Кубань» и «Нестле Россия».

Губернатор Краснодарского края перераспределил между муниципалитетами 2 млрд 654,9 млн руб. субсидий на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и приобретение объектов социальной, спортивной и образовательной инфраструктуры в 2027 году.

Губернатор Краснодарского края сократил на 500 млн руб. бюджетные ассигнования на субсидии региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На Кубани цены в августе снизились, но меньше, чем годом ранее, поэтому годовая инфляция ускорилась — до 5,9%. Согласно данным Росстата, в августе 2026 года цены в Краснодарском крае снизились на 0,10%.

Общая активность избирателей в Краснодарском крае по данным на 15:00 18 сентября составила 25,5%. Голосование на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации проходит в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября.