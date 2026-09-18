Избирательные участки в Сочи остановили работу на фоне атаки БПЛА

В Сочи работу избирательных участков приостановили после объявления угрозы атаки беспилотников. Членов избирательных комиссий, наблюдателей и находившихся на участках избирателей переместили в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА», сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Как только станет безопасно, участки возобновят работу»,— заявил господин Прошунин, призвав жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности.

В Сочи в 08:00 18 сентября открылись 244 избирательных участка. На каждом из них прозвучал гимн России, после чего комиссии приступили к работе.

Ранее власти города сообщили об угрозе атаки БПЛА и призвали жителей укрыться в безопасных местах.

Upd: Около 11:00 угрозу атаки БПЛА сняли, участки открыли.

Вячеслав Рыжков