Годовая инфляция в Краснодарском крае ускорилась до 5,9%

На Кубани цены в августе снизились, но меньше, чем годом ранее, поэтому годовая инфляция ускорилась — до 5,9%. Согласно данным Росстата, в августе 2026 года цены в Краснодарском крае снизились на 0,10%. За месяц подешевели продукты питания и услуги, а непродовольственные товары подорожали. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Центрального банка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Причиной роста цен на ряд товаров длительного пользования, например компьютеры, смартфоны и телерадиотовары, стало в основном ослабление рубля. На себестоимость электроники также повлияло снижение предложения чипов памяти на мировом рынке. В августе зафиксирован рост цен на моторное топливо, но заметно меньше, чем в предыдущие два месяца. Отмечается, что правительство России принимает необходимые меры для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок.

Среди подешевевших товаров — овощи «борщевого набора», в летний сезон их стало больше на прилавках магазинов. Также снизились цены на хлеб и булочные изделия, во многом благодаря росту урожая пшеницы в крае в этом году. По стране в целом выросло производство сырого молока, закупочные цены на него стали меньше, что способствовало сокращению издержек переработчиков.

Второй месяц подряд дешевели услуги гостиниц, домов отдыха и санаториев, а также железнодорожных перевозчиков. В августе при расчете учитываются путевки и билеты на сентябрь-октябрь, когда происходит снижение загрузки средств размещения и пассажирского транспорта. Соответственно, стоимость проезда и отдыха снижается или растет минимально. Также в этом сезоне отмечается меньший, чем обычно, спрос со стороны отдыхающих, что способствует сдерживанию роста цен.

«Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем»,— заявила госпожа Кравченко.

Алина Зорина