Nestle прокомментировала передачу «Нестле Кубань» во временное управление

Nestle заявила, что приняла к сведению указ президента России Владимира Путина о передаче российских активов компании во временное управление. Сейчас компания оценивает ситуацию и возможные дальнейшие действия, сообщила ее пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nestle.ru Фото: nestle.ru

«Компания обязуется предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности деловой деятельности в интересах всех заинтересованных сторон, особенно своих сотрудников»,— говорится в сообщении Nestle.

Накануне господин Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент» долей в «Нестле Кубань» и «Нестле Россия». Согласно документу, 67,44% акций «Нестле Кубань» принадлежит Societe des Produits Nestle S.A., еще 32,56% — Nestle Deutschland AG. В «Нестле Россия» доля Societe des Produits Nestle S.A. составляет 84,1%, Nestle Deutschland AG — 15,9%.