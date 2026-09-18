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На Кубани 500 млн рублей субсидий регоператорам ТКО перераспределили на соцподдержку

Губернатор Краснодарского края сократил на 500 млн руб. бюджетные ассигнования на субсидии региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами. С соответствующим распоряжением ознакомился «Ъ-Кубань».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края уменьшен объем бюджетных ассигнований на 500 млн руб. по направлению «Субсидии региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Краснодарского края, обеспечивающих население коммунальными услугами по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Речь идет о субсидиях на возмещение фактически понесенных региональными операторами затрат на транспортирование и захоронение ТКО, превышающих расходы, учтенные при утверждении их тарифов. Такой порядок предоставления субсидий действует на Кубани: размер компенсации рассчитывается с учетом фактических объемов и стоимости транспортирования и захоронения отходов, подтвержденных договорами, актами выполненных работ, платежными документами и данными весового контроля.

Механизм применяется для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования системы обращения с ТКО как части системы жизнеобеспечения населения. На 2026 год предоставление таких субсидий региональным операторам предусмотрено постановлением губернатора Краснодарского края от 15 апреля №174. Отбор получателей проводит министерство ТЭК и ЖКХ.

В документе указано, что получателями субсидий могут быть юридические лица, за исключением некоммерческих организаций, индивидуальные предприниматели и физические лица — производители товаров, работ, услуг.

Высвободившиеся 500 млн руб. направлены министерству труда и социального развития Краснодарского края для финансового обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

Роман Лаврухин

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