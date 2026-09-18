Явка на выборах в Госдуму в Краснодарском крае превысила 25%

Общая активность избирателей в Краснодарском крае по данным на 15:00 18 сентября составила 25,5%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Голосование на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации проходит в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Граждан ждут на избирательных участках с 08:00 до 20:00 мск. В 13 муниципалитетах досрочное голосование прошло с 14 по 17 сентября.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в регионе более 4,5 млн избирателей, и каждый должен иметь возможность сделать выбор, будучи уверенным в прозрачности и легитимности процедуры.

Алина Зорина