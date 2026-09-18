Андрей Марченко в суде не признал вину по делу сети отелей Marton

Основатель сети отелей Marton Андрей Марченко не признал вину по предъявленным ему обвинениям в мошенничестве, незаконном обороте средств платежей и организации занятия проституцией. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде Краснодара, сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Подсудимый не признал вину ни по одному пункту обвинения»,— сообщил собеседник издания. Ранее по связанным с делом эпизодам суды вынесли приговоры доверенному лицу господина Марченко Ольге Тимофеенко и его сыну Ивану Марченко. 20 июля Октябрьский райсуд Краснодара назначил госпоже Тимофеенко 3,5 года лишения свободы за незаконный оборот средств платежей и мошенничество. Днем ранее Ленинский райсуд Краснодара приговорил Ивана Марченко к трем годам колонии за пособничество в легализации преступных доходов. Оба дела рассматривались в особом порядке в связи с признанием фигурантами вины и содействием следствию.

Андрей Марченко основал сеть Marton, включавшую гостиницы в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону. Совокупная стоимость активов оценивалась более чем в 9 млрд руб. В октябре 2025 года Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил эти активы в доход государства. Ведомство связывало гостиничный бизнес господина Марченко с бывшим председателем совета судей России, судьей Верховного суда Виктором Момотовым.

Господин Момотов отрицал коррупционные связи с предпринимателем. Сам Андрей Марченко утверждал, что судья был совладельцем только двух его гостиниц и содействовал ему лишь в одном судебном споре.