На инфраструктуру муниципалитетов Кубани перераспределили 2,6 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края перераспределил между муниципалитетами 2 млрд 654,9 млн руб. субсидий на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и приобретение объектов социальной, спортивной и образовательной инфраструктуры в 2027 году. Еще 3,33 млрд руб. (3 млрд 327,89 млн руб.) предусмотрено на эти цели на 2028 год, следует из постановления губернатора от 17 сентября, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Документ вносит изменения в распределение субсидий на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов сразу по пяти направлениям. На 2026 год по представленным распределениям приходится около 8,92 млрд руб., на 2027 год — 2,65 млрд руб., на 2028 год — 3,33 млрд руб. При этом постановление именно перераспределяет бюджетные ассигнования.

Наиболее крупный объем средств в 2027 и 2028 годах предусмотрен на объекты общего образования: в 2026 году — 4 млрд 113,07 млн руб., в 2027 году — 1 млрд 109,94 млн, в 2028 году — 1 млрд 817,13 млн руб. В числе ключевых проектов — строительство и реконструкция школ в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Анапе, Геленджике и других районах. В частности, на реконструкцию МБОУ СОШ №49 по ул. Стасова в Краснодаре в 2028 году заложено 100 млн руб., а на школу на 1100 мест в микрорайоне «Южане» — 221,03 млн руб.

Другие крупные образовательные объекты финансируются в Краснодаре: детский сад на 350 мест в Прикубанском округе (653,84 млн руб. в 2026 г.), школа на 250 мест в пос. Пригородном (534,35 млн руб. в 2026 г.), школа на 1100 мест в пос. Индустриальном (132,95 млн руб. в 2026 г. и 300 млн руб. в 2027 г.) и школа на 400 мест в пос. Российском (490,99 млн руб. в 2026 г. и 244,99 млн руб. в 2027 г.).

На дошкольное образование перераспределено 3 млрд 572,64 млн руб. на 2026 год, 798,09 млн руб. на 2027 год и 332,83 млн руб. на 2028 год. Средства направят на детские сады в Краснодаре (на ул. Школьной и ул. Героя Аверкиева), поселке Южном Динского района (на два детсада на 250 мест), а также в станице Северской (детсад на 140 мест).

Объектам спортивной инфраструктуры выделяется 986,52 млн руб. в 2026 году, 686,28 млн в 2027 году и 1 млрд 177,92 млн руб. в 2028 году. Финансирование пойдет на Адлерскую теннисную академию МБУ «СШОР №6» (600 млн руб. в 2028 г.) и ФОК в Сочи, спорткомплекс с бассейном по ул. Анджиевского в Темрюке, а также на реконструкцию спортивных объектов в Краснодаре, Ейском, Белоглинском и Тимашевском районах.

На объекты культуры предусмотрено 251,15 млн руб. в 2026 году и 24,72 млн руб. в 2027 году (реконструкция ДК в станице Ярославской и хуторе Ханьков, КДЦ в селе Суворовском и музея в Успенском районе). На дополнительное образование в 2027 году заложено 35,86 млн руб. на детские школы искусств в Гулькевичском и Крымском районах.

Размещение документа поручено департаменту информационной политики, а контроль за выполнением возложен на первого замглавы региона Игоря Галася. Постановление вступило в силу со дня подписания — 17 сентября 2026 года.

Валерий Климов