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На Кубани открылись 2,8 тысячи избирательных участков

В Краснодарском крае началось голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Всего в регионе проходят 67 избирательных кампаний различного уровня, включая муниципальные выборы.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В городах и районах края открылись более 2,8 тыс. избирательных участков. Голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября, участки работают с 08:00 до 20:00.

В досрочный период на своих избирательных участках проголосовали первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась, вице-губернатор Елена Воробьева, министр ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов и руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Юлия Приходько.

Информацию о месте расположения своего избирательного участка можно получить на сайте Центральной избирательной комиссии России или через портал «Госуслуги».

Вячеслав Рыжков

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