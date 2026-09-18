Обломки БПЛА повредили школьный спортзал на Кубани

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов. В результате происшествий пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фрагменты беспилотников повредили частные дома в Усть-Лабинском районе и Армавире. В каждом из этих случаев повреждено по одному частному дому.

В Гулькевичском районе обломки БПЛА повредили школьный спортивный зал в городе Гулькевичи и хозяйственную постройку в селе Новоукраинском.

Таким образом, повреждения зафиксированы на четырех объектах в трех муниципалитетах Краснодарского края — в Усть-Лабинском районе, Армавире и Гулькевичском районе.

Во всех случаях пострадавших нет. На местах происшествий работают специальные и оперативные службы.

Мария Удовик