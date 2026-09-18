Строившую дома на Кубани фирму обвиняют в мошенничестве на 1,1 млрд рублей

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов, ущерб от которого превысил 1,1 млрд руб. Материалы дела направлены в прокуратуру региона для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фигурантами дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), являются руководители компании «СитиСтрой» Евгений Павловский, его бывшая супруга Евгения Игнатьева и Арутюн Арутюнян, находящийся в международном розыске. Компания занималась строительством индивидуальных жилых домов в Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Крыму.

По версии следствия, в 2023–2024 годах участники организованной группы заключали с гражданами договоры на строительство домов, обещая выполнить работы в короткие сроки. Для оплаты услуг многие клиенты оформляли ипотечные кредиты. После получения предоплаты обязательства по договорам, как считает следствие, не исполнялись.

Всего расследование охватывает 305 эпизодов. Ущерб потерпевшим составил более 1,1 млрд руб. По данным следствия, часть полученных средств выводилась через счета третьих лиц с последующим обналичиванием, а также направлялась на приобретение дорогостоящей недвижимости.

В целях обеспечения возмещения ущерба следователи добились ареста 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд. По данным следствия, рассматривать его может Новочеркасский городской суд.