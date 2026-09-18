Губернатор Петербурга Беглов проголосовал на выборах в Госдуму и ЗакС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опустил бюллетень в урну на избирательном участке, открывшемся в 8 утра в первый день выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание города, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Губернатор, как и в прошлые годы, проголосовал на участке №153 на улице Кораблестроителей. По его словам, он проживает неподалеку от школы №12, в которую ходит на выборы.

«Я всегда стараюсь прийти пораньше, чтобы потом заняться делами. И всегда голосую на этом участке, потому что недалеко живу. Васильевский остров — мой любимый. Правительство города делает все необходимое для того, чтобы выборы были комфортными и безопасными. Надо прийти проголосовать, исполнить свой конституционный долг за будущее нашей России»,— сказал губернатор Беглов.

Сложенные пополам бюллетени Александр Беглов опустил в урну. На участок он пришел к 9:45, утра и уже через пять минут губернатор его покинул. На прошлых выборах в Госдуму свой голос он отдал в последний день трехдневного голосования.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. На выборах в городской парламент планируется избрать 50 депутатов. Одна половина пройдет в Заксобрание по одномандатным округам, а вторая — по партийным спискам. Также горожане выберут восемь депутатов Госдумы от Петербурга. Еще в четырех муниципалитетах запланированы местные выборы: в МО «Автово», МО «Красненькая речка», МО «Оккервиль» и МО «Новоизмайловское».

Полина Пучкова