На Васильевском острове тушат пожар в здании рядом с журфаком СПбГУ

Вечером 17 сентября загорелось реконструируемое здание на 1-й линии Васильевского острова, 26, вплотную примыкающее к Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций (ВШЖиМК) СПбГУ. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 20:05. Кровля горит на площади 500 кв. м, ранг пожара повышен до №2. На месте работают 69 человек и 18 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.

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Пожар в соседнем корпусе тушат в том числе через здание журфака — через него протянули пожарные рукава. Первый этаж института залит водой. При этом, по словам очевидцев, огонь перекинулся на седьмой этаж ВШЖиМК. МЧС эту информацию не подтверждает. Ведомство сообщало о горении кровли реконструируемого корпуса.

По словам декана факультета Анатолия Пую, на институт пожар не распространился. В деканате сообщили студентам, что сейчас на месте работают пожарные и в ближайшее время рассчитывают потушить пожар в соседнем здании. Дополнительную информацию студентам обещали сообщить позднее. Будут ли 18 сентября занятия и где именно они пройдут, пока неизвестно.

Очных пар в здании журфака 17 сентября не было. ВШЖиМК заранее предупредила студентов, что с 10:00 до 23:00 подачу электроэнергии прекратят из-за работ «Россети Ленэнерго». Очные занятия отменили и пообещали перенести, а пары, изначально запланированные в онлайне, должны были пройти по расписанию.

Жители Васильевского острова сообщают о распространившемся на несколько кварталов дыме. Движение транспорта на 1-й линии ВО перекрыто.

Полина Пучкова