Главные новости за 16 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский край планирует дополнительно направить 5 млрд руб. из краевого бюджета на закупку зерна у фермеров и малых сельскохозяйственных предприятий.

В школах Краснодара изменится учебный график в связи с проведением выборов и обеспечением антитеррористической безопасности. Осенние каникулы начнутся на два дня позже — с 28 октября по 3 ноября.

В многоквартирном доме Карасунского округа Краснодара, пострадавшем при атаке БПЛА в ночь на 24 августа, строительные бригады начали отделку квартир. Ведутся фасадные работы.

Над нейтральными водами в южной части Черного моря зафиксировали полет стратегического разведывательного беспилотника НАТО RQ-4D Phoenix. Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и находится под управлением итальянских военных.

В августе 2026 года средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Краснодара снизилась на 2,8% — до 7,7 млн руб. Месяцем ранее показатель, наоборот, прибавил 2,7%. Цена квадратного метра упала на 2,6% — до 166 тыс. руб.

По итогам первого полугодия 2026 года Фонд развития промышленности Краснодарского края профинансировал шесть договоров займов на общую сумму 377 млн руб.

В детских садах №236 и №9 в Краснодаре в сентябре зафиксированы случаи гастроэнтерита. В соцсетях распространились сообщения, где родители рассказали о ситуациях в учреждениях.

В 2026 году в Крыму продали недвижимость «врагов России» на 621 млн рублей. Речь идет о квартирах, имуществе пансионатов, предприятий и другой привлекательной для инвесторов недвижимости.

Краснодарский край в августе занял четвертое место среди регионов по объему выдач наличных кредитов. Жителям региона банки выдали 96,03 тыс. кредитов на 17,95 млрд руб.

Пассажиропоток краснодарского МУП «КТТУ» в июне—августе 2026 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальное число пассажиров было перевезено в июне, минимальное — в августе.