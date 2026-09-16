В августе на Кубани выдали кредитов наличными почти на 18 млрд рублей

Российские банки в августе выдали 2,35 млн кредитов наличными — это максимальный показатель с начала 2025 года. По сравнению с июлем объем выдач в количественном выражении вырос на 4%, а в годовом выражении — на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Кубань заняла четвертое место среди регионов по объему выдач наличных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Объем выданных кредитов также достиг максимума с начала прошлого года — 491,77 млрд руб. Это на 1% больше июльского показателя и на 33% выше результата августа 2025 года, когда банки выдали гражданам 370,67 млрд руб.

Средний размер кредита в августе составил 209 тыс. руб., сократившись за месяц на 7 тыс. руб. и на 11 тыс. руб. за год. Средний срок кредитования, напротив, увеличился с 29 до 30 месяцев, однако по сравнению с августом прошлого года сократился на семь месяцев. Полная стоимость кредита снизилась с 28,8% в июле до 27,8% в августе против 29,1% годом ранее.

За январь—август 2026 года россияне оформили 16,33 млн кредитов наличными на общую сумму 3,31 трлн руб. В годовом выражении количество выдач увеличилось на 44%, объем — на 63%. За аналогичный период прошлого года банки выдали 11,33 млн кредитов на 2,03 трлн руб.

Краснодарский край в августе занял четвертое место среди регионов по объему выдач наличных кредитов. Жителям региона банки выдали 96,03 тыс. кредитов на 17,95 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 6%, объем — на 5%. Выше показатели были зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В Свердловской области выдали 78,19 тыс. кредитов на 15,56 млрд руб.

Крупнейший средний размер кредита в августе зафиксирован в Москве — 366 тыс. руб. Далее следуют Санкт-Петербург — 319 тыс. руб., Кабардино-Балкария — 316 тыс. руб. и Северная Осетия — 302 тыс. руб. Самый длительный средний срок кредитования отмечен в Кабардино-Балкарии — 59 месяцев, самый короткий — в Сахалинской области, 24 месяца.

За восемь месяцев наиболее активно кредитами наличными пользовались жители Чукотского автономного округа: на каждые 100 человек там пришлось 27 новых кредитов. Наименьший показатель зафиксирован в Чечне — менее одного нового кредита на 100 жителей.

Вячеслав Рыжков