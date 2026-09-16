В 2026 году в Крыму продали недвижимость «врагов России» на 621 млн рублей

С начала 2026 года в Крыму было продано семь национализированных объектов. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Речь, по его словам, идет о квартирах, имуществе пансионатов, предприятий и другой привлекательной для инвесторов недвижимости, от продажи которой в крымский бюджет поступили средства в объеме 621 млн руб. Всего с 2023 года, по данным спикера крымского парламента, продано 83 национализированных объекта на общую сумму 13,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«В течение последних лет в бюджет Крыма регулярно поступают средства от продажи национализированных объектов, принадлежавших врагам Крыма и России. Эти деньги направляются на реализацию мер по обеспечению безопасности Крыма, поддержку участников СВО и их семей, реализацию инфраструктурных проектов в городах и районах республики»,— рассказал господин Константинов.

По его словам, в 2026 году общий объем доходов бюджета Крыма составляет 241,45 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы — 123,47 млрд руб., безвозмездные поступления – 117,98 млрд руб. Общий объем расходов — 245,38 млрд руб. Дефицит бюджета Крыма, таким образом, составит 3,9 млрд руб. Безвозмездные поступления, которые составляют 117,98 млрд руб., — это дотации, субвенции и субсидии из федерального бюджета.

Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на днях правительство города-героя включит в казну города имущество юридических и физических лиц, «оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины». Было решено национализировать завод и пять компаний. Анализ деятельности предприятий провела местная антитеррористическая комиссия. В список вошли: севастопольский приборостроительный завод «Парус», ООО «ТБИ», ООО «КЭТЗ “Сатурн”», ООО «Атлантис-ЛТД», ООО «Росттрейд» и ООО «Рифер».

В конце минувшего года «Ъ-Кубань» писал, что Госсовет Крыма пополнил список национализированного имущества региона, включив в него 84 новых актива физических и юридических лиц. Последние, по словам Владимира Константинова, сотрудничали с Украиной и, получая доходы в Крыму, направляли их на поддержку «украинских националистов». Особое внимание было уделено имуществу украинского боксера Александра Усика. Также под национализацию попало имущество политика Игоря Франчука, владевшего в Крыму ООО «Лиласте» и ООО «Крымская школа "Тескао"». В список вошло юрлицо ООО «Таврида-Плаза», принадлежащее украинской группе компаний «ТММ», которая занимается производством беспилотников и легкой авиации. Среди национализированных активов: ПАО «Шахта имени А.Ф. Засядько» и ООО «Элеватор Октябрьское».

Дмитрий Михеенко