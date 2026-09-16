В краснодарском детском саду №236 зафиксированы случаи гастроэнтерита

В детском саду №236 в Краснодаре в сентябре зафиксированы случаи гастроэнтерита. В учреждении незамедлительно ввели ограничительные меры, провели противоэпидемиологические и профилактические мероприятия и усилили утренний фильтр детей. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Допуск воспитанников после перенесенных заболеваний осуществляется на основании медицинского заключения. В настоящее время проведена заключительная обработка помещений службой дезинфекции. Ограничительные мероприятия продолжаются в одной группе и продлятся до 18 сентября. Новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Приостановка работы учреждения с 15 по 16 сентября связана с проведением электротехнических работ на пищеблоке. Ситуация находится на контроле департамента образования и органов здравоохранения. Медицинское обслуживание в саду осуществляет Детская городская поликлиника №8.

Поводом для комментария МЦУ стали сообщения в соцсетях, где родители рассказали о ситуации в учреждении. По их словам, карантин в детском саду формально закончился 5 сентября, но дети продолжают болеть ротавирусом, а в поликлинике отвечают, что сад к ним не относится. Сейчас учреждение снова закрыли на несколько дней — с формулировкой о неполадках на пищеблоке. Ранее, по их словам, сад уже закрывали.

Ранее сообщалось, что в детском саду №9 «Кубанское солнышко» в Краснодаре зарегистрировали один случай гастроэнтерита в ясельной группе. Карантин в группе завершается сегодня. В детском саду провели противоэпидемиологические мероприятия и усилили утренний фильтр детей.

Алина Зорина