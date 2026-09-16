Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Черным морем заметили разведывательный беспилотник НАТО

Над нейтральными водами в южной части Черного моря зафиксировали полет стратегического разведывательного беспилотника НАТО RQ-4D Phoenix. Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и находится под управлением итальянских военных, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Фото: Василий Дерюгин

Фото: Василий Дерюгин

По данным собеседника агентства, беспилотник выполняет полет на высоте около 16 км. Аппарат принадлежит НАТО, при этом его эксплуатацией занимаются итальянские военные.

Одной из функций RQ-4D Phoenix является сбор изображений с больших территорий и передача полученных данных в режиме реального времени. По словам источника, беспилотник движется по установленной траектории и не входит в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Болгарии. Через воздушное пространство этой страны аппарат вышел на маршрут над акваторией Черного моря.

Источник отметил, что нынешний маршрут беспилотника в целом повторяет траекторию, по которой над Черным морем регулярно проходит самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II.

По данным авиадиспетчерских служб, это первый с начала сентября случай, когда над нейтральными водами Черного моря вновь был замечен разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix.

Собеседник ТАСС также напомнил о другом полете аппарата этой же модели 21 июля. Тогда у беспилотника, находившегося над Черным морем, произошел сбой радиосвязи. После этого аппарат резко изменил маршрут и направился в сторону Средиземного моря, где продолжительное время двигался по одной и той же траектории. Впоследствии беспилотник совершил посадку на авиабазе.

«В настоящее время над Черным морем движется другой беспилотник той же модели»,— отметил источник.

Мария Удовик

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд