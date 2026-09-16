Над Черным морем заметили разведывательный беспилотник НАТО

Над нейтральными водами в южной части Черного моря зафиксировали полет стратегического разведывательного беспилотника НАТО RQ-4D Phoenix. Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и находится под управлением итальянских военных, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

По данным собеседника агентства, беспилотник выполняет полет на высоте около 16 км. Аппарат принадлежит НАТО, при этом его эксплуатацией занимаются итальянские военные.

Одной из функций RQ-4D Phoenix является сбор изображений с больших территорий и передача полученных данных в режиме реального времени. По словам источника, беспилотник движется по установленной траектории и не входит в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Болгарии. Через воздушное пространство этой страны аппарат вышел на маршрут над акваторией Черного моря.

Источник отметил, что нынешний маршрут беспилотника в целом повторяет траекторию, по которой над Черным морем регулярно проходит самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II.

По данным авиадиспетчерских служб, это первый с начала сентября случай, когда над нейтральными водами Черного моря вновь был замечен разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix.

Собеседник ТАСС также напомнил о другом полете аппарата этой же модели 21 июля. Тогда у беспилотника, находившегося над Черным морем, произошел сбой радиосвязи. После этого аппарат резко изменил маршрут и направился в сторону Средиземного моря, где продолжительное время двигался по одной и той же траектории. Впоследствии беспилотник совершил посадку на авиабазе.

«В настоящее время над Черным морем движется другой беспилотник той же модели»,— отметил источник.

Мария Удовик