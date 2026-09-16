Квартиры в новостройках Краснодара подешевели до 7,7 млн рублей

В августе 2026 года средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Краснодара снизилась на 2,8% — до 7,7 млн руб. Месяцем ранее показатель, наоборот, прибавил 2,7%. Цена квадратного метра упала на 2,6% — до 166 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики Поиска Яндекса по квартирам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фоне городов-миллионников, где квартиры подорожали на 1,7% — до 10,5 млн руб., а «квадрат» — на 0,8% — до 213 тыс. руб., Краснодар выглядит исключением. Средняя площадь выставленного на продажу жилья в столице Кубани тоже сократилась — с 43,2 до 42,2 кв. м, тогда как в среднем по миллионникам она выросла до 50,3 кв. м.

По оценке ИИ-агента «Исследовать» от Алисы AI, рынок сейчас находится под влиянием двух разнонаправленных факторов. С одной стороны, снижение ключевой ставки делает кредиты доступнее и поддерживает спрос. С другой — покупатели ждут решения по семейной ипотеке: текущие условия действуют до 1 октября, и возможный пересмотр программы подталкивает часть людей закрывать сделки заранее. Это может отражаться как на объеме предложения, так и на медианных ценах.

Алина Зорина