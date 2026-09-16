В пострадавшем от атаки БПЛА доме Краснодара начали отделку квартир

В многоквартирном доме Карасунского округа Краснодара, пострадавшем при атаке БПЛА в ночь на 24 августа, строительные бригады начали отделку квартир. Ведутся фасадные работы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального образования Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам главы краевой столицы, все квартиры обеспечены газоснабжением, окна и двери восстановлены — за исключением наиболее пострадавшей квартиры, где укрепили балкон, но его еще предстоит восстановить. До конца месяца специалисты должны максимально завершить наружные работы и привести в порядок задний двор.

Выплаты — краевые и городские — уже получили 115 жителей этого и соседних домов. Материальная помощь тем, кто подал документы позже, поступит в ближайшее время.

Алина Зорина