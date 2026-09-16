В школах Краснодара сдвинули осенние каникулы из-за выборов

В школах Краснодара изменится учебный график в связи с проведением выборов и обеспечением антитеррористической безопасности. Осенние каникулы начнутся на два дня позже — с 28 октября по 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам заместителя главы Краснодара Анны Леоновой, занятия 18 сентября (пятница) переносятся на 27 октября (вторник), учебные часы за 19 сентября (суббота) перераспределят на другие дни, а занятия 21 сентября (понедельник) перенесены на 26 октября (понедельник).

Директора школ возьмут под личный контроль выполнение учебного плана и рабочих программ, а также проведут разъяснительную работу с родителями об изменениях в организации образовательного процесса.

Алина Зорина