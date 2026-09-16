Летом пассажиропоток КТТУ вырос на 5,6%

Пассажиропоток краснодарского МУП «КТТУ» в июне—августе 2026 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе предприятия. Максимальное число пассажиров было перевезено в июне, минимальное — в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Летом пассажиропоток КТТУ традиционно снижается относительно весенних месяцев. В июне—августе 2026 года показатель оказался примерно на 10% ниже уровня марта—мая. Годом ранее летнее снижение составляло 14,2%.

Доходы предприятия от пассажирских перевозок за три летних месяца составили 1,372 млрд руб. В годовом выражении показатель практически не изменился, а по сравнению с весенним периодом снизился на 8,3%.

В настоящее время КТТУ проводит плановое техническое обслуживание подвижного состава в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Вячеслав Рыжков