Кубань направит 5 млрд рублей на закупку зерна у фермеров

Краснодарский край планирует дополнительно направить 5 млрд руб. из краевого бюджета на закупку зерна у фермеров и малых сельскохозяйственных предприятий. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на встрече с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам главы региона, в этом году аграрии Кубани собрали более 9,5 млн тонн пшеницы. В настоящее время в регионе продолжается уборка риса, кукурузы, подсолнечника, сои и свеклы.

Общий урожай зерновых и зернобобовых культур, по прогнозу, составит около 13,4 млн тонн. Масличных культур планируют собрать не менее 1,5 млн тонн. По словам Вениамина Кондратьева, эти показатели будут выше уровня 2025 года.

Одним из основных вызовов для аграриев губернатор назвал реализацию товарного зерна в условиях ограничения работы портов Азово-Черноморского бассейна. По его словам, важно сохранить предприятия, которые вынуждены продавать зерно ниже себестоимости. В первую очередь это касается небольших хозяйств.

Для поддержки сельхозпредприятий власти края также планируют предоставить каникулы по займам из краевого Фонда микрофинансирования. Кроме того, предусматривается отсрочка по уплате арендной платы за краевую и муниципальную землю.

«Планируем дополнительно из краевого бюджета направить 5 млрд руб. на закупку зерна у фермеров и малых предприятий»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также поблагодарил руководство Минсельхоза России за внимание к Краснодарскому краю и содействие в решении важных для региона вопросов.

Мария Удовик