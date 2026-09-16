Фонд промышленности Кубани выдал за 6 месяцев 2026 года 377 млн рублей займов
По итогам первого полугодия 2026 года Фонд развития промышленности Краснодарского края профинансировал шесть договоров займов на общую сумму 377 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал директор Фонда Дмитрий Цаплев.
Фото: Фонда развития промышленности Краснодарского края
По словам собеседника издания, за шесть месяцев текущего года было проведено более 800 консультаций производителей, а суммарный объем выручки заемщиков Фонда за этот период составил 43,7 млрд руб. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края со стороны клиентов организации составил за шесть месяцев 1,7 млрд руб. Также было создано 396 рабочих мест, а объем средств софинансирования со стороны заемщиков, частных инвесторов или банков составил 541 млн руб.
За период с 1 января 2024 года по 30 июня 2026 года при финансовой поддержке Фонда реализовано 69 инвестиционных проектов. За весь период работы Фонда с 2018 года по настоящее время заключено 373 договора заемного финансирования на общую сумму 12,8 млрд руб.
«Основные заемщики Фонда — предприятия из ключевых отраслей промышленности Краснодарского края. Среди приоритетных направлений: станкостроение и машиностроение; производство медицинской продукции; электроника и радиоэлектроника; нефтегазовое машиностроение; химическая промышленность, а также пищевая промышленность.
Чаще всего займы берутся на закупку и модернизацию оборудования — чтобы уменьшить издержки на изготовление продукции и тем самым увеличить производительность, необходимо техническое дооснащение. Также займы берут на реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению и технологическому развитию. Одна из ключевых потребностей экономики региона — создание новых производств и расширение мощностей»,— рассказал Дмитрий Цаплев.
Фонд развития промышленности Краснодарского края создан в 2018 году с целью всесторонней поддержки промышленных предприятий региона. Начальная капитализация Фонда составляла 500 млн руб. За восемь лет работы организации капитализация выросла практически в 19 раз и на 30 июня 2026 года достигла 9,4 млрд руб.
«Фонд развития промышленности Краснодарского края демонстрирует впечатляющую динамику за время своей работы и остается надежной опорой для регионального бизнеса. Фонд не просто адаптируется к вызовам времени, но и формирует долгосрочные точки роста для промышленности Кубани — от импортозамещения и роботизации до кооперации регионов и выхода на зарубежные рынки. Его работа наглядно доказывает: даже в непростых экономических условиях грамотная государственная поддержка способна превратить вызовы в возможности, а региональный бизнес — в конкурентоспособного игрока как внутри страны, так и за ее пределами»,— рассказал господин Цаплев.