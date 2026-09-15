Главные новости к вечеру 15 сентября

Новак обсудил ситуацию с топливом в Петербурге и Ленобласти

Заполярье потратит на инфраструктуру полмиллиарда

Власти Петербурга объяснили нехватку бензина высоким спросом

Главу объединения детективов Петербурга осудили за работу на спецслужбы Украины

В Карелии начали выдавать льготные кредиты селлерам после атак на Wildberries

В «Ушкуйнике» предложили активнее привлекать гражданских к противодействию БПЛА

Власти Петербурга повторно ищут подрядчика для выхода со станции «Театральная»

Депутату петербургского ЗакСа Елене Раховой запросили 5 лет колонии

На проспекте Энгельса у метро «Озерки» сошел с рельсов трамвай

В Ленобласти введут единый лимит на заправку в 30 литров до 1 октября