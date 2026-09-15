Главные новости к вечеру 15 сентября
Новак обсудил ситуацию с топливом в Петербурге и Ленобласти
Заполярье потратит на инфраструктуру полмиллиарда
Власти Петербурга объяснили нехватку бензина высоким спросом
Главу объединения детективов Петербурга осудили за работу на спецслужбы Украины
В Карелии начали выдавать льготные кредиты селлерам после атак на Wildberries
В «Ушкуйнике» предложили активнее привлекать гражданских к противодействию БПЛА
Власти Петербурга повторно ищут подрядчика для выхода со станции «Театральная»
Депутату петербургского ЗакСа Елене Раховой запросили 5 лет колонии
На проспекте Энгельса у метро «Озерки» сошел с рельсов трамвай
В Ленобласти введут единый лимит на заправку в 30 литров до 1 октября