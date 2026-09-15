Власти Петербурга повторно ищут подрядчика для выхода со станции «Театральная»

Комитет по строительству Петербурга повторно объявил конкурс на корректировку проекта планировки территории для участка метро от «Спасской» до «Театральной». Начальная стоимость работ составила 37,8 млн рублей, следует из данных госзакупок.

Предыдущая закупка не состоялась из-за отсутствия заявок. Новый конкурс разместили 14 сентября, определить подрядчика планируют 8 октября. Работы должны быть завершены до 14 октября 2027 года.

Изменения в документации необходимы для строительства выхода со станции «Театральная» на площадь Темирканова рядом с Новой сценой Мариинского театра. Подрядчику предстоит собрать исходные данные, включая результаты инженерных изысканий и эскизные решения, согласовать документацию и получить заключение комитета по градостроительству и архитектуре.

В этот раз работы разделили на восемь этапов. Финансирование предусмотрено из бюджета Петербурга. После подготовки документацию по планировке территории должен утвердить Смольный.

Карина Дроздецкая